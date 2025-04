1 Viele Dießener beteiligten sich unter der Leitung des Schwarzwaldvereins an der Aktion „Saubere Landschaft“. Foto: Benno Müller

Unter der Leitung des Schwarzwaldverein Dießen fand am Samstag die Aktion “Saubere Landschaft” auf der Dießener Gemarkung statt.









. Alle Bürger aus der Teilgemeinde, ob groß oder klein, waren herzlich eingeladen, sich an der Aktion des Schwarzwaldvereins Dießen zu beteiligen. 41 Personen trafen sich um 9 Uhr am Rathaus in Dießen. Unter ihnen waren 16 Kinder. Gesammelt wurde an den Zufahrtsstraßen und Wegen der Gemeinde Müll aller Art.