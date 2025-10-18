„Putin-Trump-Tunnel“: Unterwassertunnel zwischen Alaska und Russland? Trump zeigt sich interessiert

Aus Russland kommt die Idee, man könne doch einen Unterwassertunnel zwischen Alaska und Russland bauen. Trump scheint daran Gefallen zu finden.
US-Präsident Donald Trump hat Interesse an der Idee eines Unterwassertunnels zwischen dem US-Bundesstaat Alaska und Russland geäußert. „Ein Tunnel von Russland nach Alaska“, das sei interessant, sagte Trump am Freitag auf Nachfrage von Reportern bei seinem Treffen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj im Weißen Haus. Die Idee war zuvor von einem Vertreter Russlands vorgebracht worden.