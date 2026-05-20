Binnen weniger Tage empfängt Xi in Peking erst Trump und dann Putin. Der Besuch soll die enge Beziehung zwischen China und Russland unterstreichen.
Peking - Wenige Tage nach dem Besuch von US-Präsident Donald Trump hat Chinas Staats- und Parteichef Xi Jinping Russlands Präsidenten Wladimir Putin in Peking empfangen. Vor der Großen Halle des Volkes begrüßte Xi den Kremlchef mit militärischen Ehren und rotem Teppich. Auf Bildern chinesischer Staatsmedien waren auch Kinder mit russischen und chinesischen Fähnchen zu sehen.