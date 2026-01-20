Putenhaltung in Schonach: Hummelhof setzt auf Freilandhaltung – trotz der Geflügelpest-Gefahr

Die Geflügelpest sorgt vielerorts für Verunsicherung, während in einigen Regionen strenge Regeln gelten, laufen die Puten auf dem Hummelhof frei herum. Was sind die Gründe?
Seit dem Herbst 2025 kam es in Europa und Deutschland zu einem starken Anstieg der Nachweise des Vogelgrippe Virus H5N1 bei Geflügel und Wildvögeln, der im November seinen Höhepunkt erreichte. Auch im Schwarzwald-Baar-Kreis – genauer gesagt in Bräunlingen – war das Virus im Dezember festgestellt worden. Mittlerweile gab es Entwarnung: Seit 19. Januar gilt die Geflügelpest im Kreis offiziell als erloschen, wie das Landratsamt am Montag mitteilte.