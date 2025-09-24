Pupsen und popeln vor dem Partner? Was Langzeitpaare gegen die eigene Verwahrlosung tun können
Julika Wolf 24.09.2025 - 06:00 Uhr
In vielen Langzeitbeziehungen ist irgendwann die Luft raus. Doch das muss nicht sein. Der Stuttgarter Paartherapeut Oliviero Lombardi und der TV-Therapeut Eric Hegmann geben Tipps.
Jetzt ist es raus: Fünf von sechs Personen in einer Langzeitbeziehung pinkeln vor dem Partner. Drei Viertel pupsen oder rülpsen, wenn der Lieblingsmensch im Raum ist – und vier von fünf Personen drücken vor dem Liebsten sogar ihre Pickel aus.