Puppentheater der Polizei: Verkehrskasper vermittelt in Weil am Rhein spielerisch die Regeln

Der Verkehrskasper und Polizeihund Bello machen sich in Weil am Rhein auf die Suche nach geklauten Schildern. Sie erklären Kindern spielerische das korrekte Verhalten.
Wenn sich der Verkehrskasper und Polizeihund Bello in Weil am Rhein auf die Suche nach einem Ampeldieb machen, dann sind die Vorschulkinder Feuer und Flamme. Es wird gelacht und gekreischt – aber auch viel gelernt, heißt es in der Ankündigung. Die Notrufnummer der Polizei zum Beispiel: „Eins-Eins-Osterei“ (110) oder dass man eben nicht hüpfend eine Straße überquert.