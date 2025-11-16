Punktgleich mit Primus Teningen: Diese Diskussionen gab es beim Topspiel-Sieg des SC Lahr

Mehr als 800 Zuschauern waren an der Dammenmühle und der SCL nutzte die Bühne zum Sieg gegen den FC Teningen. Platzverweise und ein Treffer standen zur Debatte.
Verbandsliga: SC Lahr - FC Teningen 2:1 (1:0). Dem Duell des Tabellenzweiten gegen den Primus war lange entgegengefiebert worden – und zumindest eine Mannschaft erfüllte am Samstag die hohen Erwartungen. Die Lahrer waren in der ersten Halbzeit das klar bessere Team. Zwar musste die Mannschaft von Trainer Sascha Schröder im zweiten Spielabschnitt die ein oder andere gute Gelegenheit der Gäste zulassen, belohnte sich allerdings zumindest einmal bei einem der häufigen Konter.