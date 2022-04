Punkteteilung in Seedorf

1 Marc Kost, Torhüter des SV Seedorf, und Marco Lenz waren in der Defensive gut beschäftigt, um gegen die SG Empfingen ein Remis zu erreichen. Quelle: Unbekannt

SV Seedorf – SG Empfingen 2:2 (2:2). Gerechtes Unentschieden in Seedorf: In einer Partie auf Augenhöhe gab es letztlich keinen Sieger, da beide Mannschaften, insbesondere in der zweiten Halbzeit, den entscheidenden Treffer nicht mehr setzen konnten.















Link kopiert

Bei den Gastgebern stand für den noch Rot gesperrten Keeper Tobias Kohl Ersatzmann Marc Kost zwischen den Pfosten. Der 34-Jährige sah zunächst eine erste Halbzeit die kurzweilig viele Torraumszenen und vier Treffer bot.

Lattentreffer für Gäste

Die Gäste versuchten in der Anfangsphase viel Druck zu machen, kamen nach einer Viertelstunde zu einem Hochkaräter bei doppeltem Lattentreffer – Glück für den SV Seedorf, nicht in Rückstand zu geraten.

Mit zunehmendem Verlauf konnten die Gastgeber das Geschehen ausgeglichener gestalten und legten zweimal eine Führung vor. Diesen Vorsprung jedoch zum einen nicht ausbauen und zum anderen die Führung nicht lange genug behaupten konnten. Überdies in der Nachspielzeit vor dem Halbzeitpfiff den Ausgleich kassierten, was die SG Empfingen für den zweiten Durchgang besonders motivierte.

Zwei direktverwandelte Eckbälle

In der 25. Minute erzielte Hendrik Berg sehenswert mit einem direkt verwandelten Eckball die 1:0-Führung für den SV Seedorf. Die Freude wehrte jedoch nur knapp sieben Minuten, dann antwortete Empfingens Torjäger Dominik Bentele ebenfalls mit einem direkt versenkten Eckball mit dem 1:1.

Zwei Tore kurz vor Pause

Nun blieben wiederum die Gastgeber am Drücker und konnten durch Spielertrainer Tobias Heizmann erneut in Führung gehen – beim 2:1 nach 43 Minuten traf er nach einem langen Ball in die Spitze, als er den Zweikampf mit dem Empfinger Torhüter Matthias Müller gewann, und die Kugel einschob.

Doch die SG Empfingen war nicht schockiert und hatte unmittelbar vor dem Pausenpfiff abermals eine passende Antwort durch Bentele parat, der mit dem 2:2 einen Doppelpack schnürte. Dabei zog er in den Strafraum und traf mit einem Schuss vorbei an Marc Kost, der noch mit dem Fuß am Ball war.

SVS-Abwehr gut beschäftigt

Nach dem Seitenwechsel war der SV Seedorf in der Defensive ordentlich gefordert, denn die SG Empfingen setzte offensive klar die stärkeren Akzente. Hüben wie drüben ergaben sich noch gute Gelegenheiten zum dritten Treffer oder möglichen Sieg, allerdings mit einem Plus für die Gäste. Doch beide Teams ließen diese Chancen liegen und trotz Spannung bis zum Schlusspfiff konnte keine der Mannschaften die Partie für sich entscheiden, teilte man sich wie in der Vorrunde beim 0:0 die Punkte.

TRAINERSTIMMEN

Tobias Heizmann (SVS): „Das 2:2 geht in Ordnung. Es war eine Doublette zum Hinspiel. Empfingen hatte die ein oder anderen Chance mehr.“

Philipp Wolf (SGE): „Wir haben uns den Punkt verdient, weil wir trotz zweimaligem Rückstand nie aufgesteckt und dagegengehalten haben. Es war wichtig da jeweils zurückzukommen und vor der Pause den Ausgleich zu erzielen.

STATISTIK

SV Seedorf: Kost – Roth, Bea, Heizmann (52. Schneider), Grimmeißen (64. Ma. Gutekunst), Ti. Haag, Lenz, Jo. Haag (90. El. Haag), Berg (80. Gapp), Da. Gutekunst, Scheck.

SG Empfingen: Müller – Schirma, Trick, Bentele, Theurer, Kress, Blocher, De. Rebmann, Karapidis (74. Gier), Ni. Rebmann (89. Sorokolietov), Erdem.

Tore: 1:0 Hendrik Berg (25.), 1:1 Dominik Bentele (32.), 2:1 Tobias Heizmann (43.), 2:2 Dominik Bentele (45.+1).

Schiedsrichter: Lukas Fleig (Brigachtal). Zuschauer: Gelbe Karten: 4/3.