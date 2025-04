Das heißt, dass ein Kind, welches bereits im U3-Bereich betreut wurde, nicht automatisch in den Ü3-Bereich übernommen werde, sondern eine nochmalige Anmeldung mit Platzvergabe erfolgen müsse.

Die Kita-Plätze werden in Empfingen nach einem Punktesystem an die Bewerber vergeben. Dabei ist es wichtig, die Kita-Platz-Wünsche bis zum 31. Januar jedes Jahres über das kostenlose Modul des KVJS „Zentrale Vormerkung“ an die Gemeinde Empfingen zu melden. Wie der Bürgermeister weiter vermeldete, werden aktuell die Kitaplätze nur an einheimische Kinder vergeben, für auswärtige Kinder würden momentan einfach keine Plätze zur Verfügung stehen. Für eine unterjährige Aufnahme älterer Kinder durch zum Beispiel einen Zuzug sollen pro Einrichtung zwei Notplätze bis zum 31. März jedes Jahres vorgehalten werden.

Kinder von Eltern, die zum Beispiel meinen, dass ihr Kind zwar vom Alter her einen Kitaplatz haben sollte, aber in der Entwicklung vielleicht doch noch hinterherhinkt, kann sich freiwillig auf eine Warteliste setzen lassen. Diese Kinder rücken dann automatisch an die Spitze dieser Liste vor. Bei einer Neuvergabe von Kitaplätzen müssen die Kinder, die sich auf der Warteliste befinden, bevorzugt behandelt werden. Diese Platzvergabekriterien finden erstmals eine Anwendung für das Kindergartenjahr 2026/2027.

Geschwisterkinder werden nach Möglichkeit bevorzugt in dieselbe Einrichtung geschickt. Die Elternzeit wird der Berufstätigkeit gleichgesetzt.

Das Punktesystem

Für die Vergabe gilt folgendes Punktesystem: Erstwohnsitz 30, alleinerziehend 15, Geschwisterkind in der Wunscheinrichtung 8, Berufstätigkeit Anmeldender 10 mit Erläuterung, arbeitssuchend 5 mit Nachweis Jobcenter, in Ausbildung/Studium 10, nicht arbeitend 0, Partner berufstätig 10 mit Erläuterung, besondere familiäre Belastung Behinderung, Pflegesituation, Erkrankung 5 mit Nachweis, Betreuung bereits im U3-Bereich der Wunscheinrichtung 5.