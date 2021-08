1 Marc Kost, Neuzugang beim SV Seedorf, zeigte eine starke Leistung im Tor bei seinem Debüt und könnte auch in Nehren wieder im Kasten stehen. Foto: Müller

Mit einer leidenschaftlichen Leistung überzeugte der SV Seedorf zum Auftakt der Landesliga beim 1:1 gegen den SV 03 Tübingen, auch wenn man den "Dreier" in letzter Sekunde noch verpasste. Mit derselben Einsatzbereitschaft will das Team von der Eschach nun beim SV Nehren bestehen.

SV Nehren – SV Seedorf (Sonntag, 15 Uhr). Dass der SV Seedorf durch einen Handelfmeter kurz vor Abpfiff den möglichen Sieg verspielte, ist für Spielertrainer Tobias Heizmann ein Beleg dafür, dass man in der Landesliga bis zur letzten Sekunde die Konzentration hochhalten müsse. Setzt die Mannschaft diese Vorgabe in Nehren optimal um, geht der Coach davon aus, dass man auch punkten werde. "Wir fahren dahin und wollen gewinnen", betont Heizmann, und fügt weiter an: "Wir sind nicht unbedingt der Lieblingsgegner des SV Nehren."

Der letzte Auftritt des SV Seedorf an der Steinlach war von Erfolg gekrönt, während viele andere Gegner die Punkte in Nehren lassen mussten. Somit herrscht beim Team von der Eschach berechtigter Optimismus. Dennoch weiß Tobias Heizmann, dass es kein Selbstläufer werden wird. "Es wird ein schwieriges Spiel, in der Landesliga gibt es keine leichten Aufgaben."

Somit kommt dem Spielertrainer entgegen, dass sich die personelle Situation entspannt. Zurück vom Urlaub ist Abwehrchef Tobias Bea und auch bei weiteren Akteuren deutet sich an, dass sie wieder in den Kader rücken.

"Das eröffnet uns gerade in der Defensive ganz andere Möglichkeiten", zeigt sich Heizmann erleichtert. Da zudem Mario Grimmeißen wieder zur Verfügung steht und Darius Gutekunst erste kurze Einsatzzeiten nach langer Pause gut überstand, ergeben sich in der Offensive zunehmend wieder Alternativen. Gelingt es dem SV Seedorf zudem noch, seine Quote bei der Chancenverwertung zu verbessern, sind die Erfolgsaussichten in Nehren in jedem Fall vorhanden.

Die Gastgeber starteten mit einer 1:2-Niederlage in Empfingen, sind somit im ersten Heimspiel durchaus etwas in Zugzwang. Auch das könnte dem SV Seedorf entgegenkommen.