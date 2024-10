Ein absolutes Novum in der Villinger Tennis-Historie wird in der kommenden Woche in der VS-Tennis Academy stattfinden. In der Tennishalle im Friedengrund wird ein ITF- Jugendweltranglistenturnier ausgerichtet.

Und war nicht irgendeines, sondern ein „J 200“. Dies ist die zweithöchste Kategorie – gleich nach den Grand-Slam Turnieren. In Wimbledon, Paris, New York und Melbourne werden parallel zu den Damen- und Herrenkonkurrenzen ebenfalls Jugendmeisterschaften bis 18 Jahre ausgetragen.

Auch die Ranglisten sind nach dem Vorbild der ATP (Männer) und der WTA (Frauen) aufgebaut. Entsprechend kämpfen hier die Jugend-Cracks aus aller Welt um die wertvollen Weltranglistenpunkte.

Das Feld in Villingen

Auch das Feld in Villingen kann sich sehen lassen. Bei den Junioren sind mit Petr Brunclic aus der Tschechischen Republik und Thomas Flynn aus der Schweiz Spieler mit der Weltranglistenpositionen 24 und 30 am Start. Bei den Juniorinnen ist die Topgesetzte Vendula Valdmannova aus Tschechien sogar die Nummer 16 der Welt.

Neben den Einzelkonkurrenzen wird auch ein Doppelfeld für 16 Paarungen angeboten. Die Qualifikation beginnt am kommenden Sonntag, das Hauptfeld-Event wird ab Dienstag, 15. Oktober, gestartet.

Die Lokalmatadoren

Bei einem Turnier dieser Klasse müssen sich selbst die Spitzenjuniorinnen und Junioren des Badischen Tennis Verbandes strecken. Lieven Mietusch aus Heidelberg steht mit einem Ranking von 194 gerade noch im Hauptfeld. Die meisten anderen Lokalmatadore sind froh, wenn sie einen Platz in der Qualifikation ergattern können.

Rainer Öhler, der Verbandstrainer des BTV, war am vergangenen Wochenende eigens mit einer Trainingsgruppe vom Leistungszentrum in Leimen in die VS Tennis Academy gefahren, um dort einen Trainingstag zu absolvieren. Als gebürtiger Villinger freut er sich natürlich auf so ein hochklassiges Turnier in seinem Heimatort.

Das Turnier findet die ganze nächste Woche statt. Zuschauer und Tennisfans sind willkommen, der Eintritt ist frei.