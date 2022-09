Pumptrack in Horb-Altheim

Über zwei Jahre dauerte es – von der Idee bis zur Fertigstellung–, bis der "Pumptrack" mit "Jumpline" in Altheim am vergangenen Samstag feierlich eröffnet werden konnte.















Horb-Altheim - Bei dem Konstrukt handelt es sich um eine aus Lehmerde gebaute Anlage mit Wellen und Sprüngen für kleine und große Mountainbiker, die ihre Fahrtechnik verbessern oder einfach nur Spaß haben wollen. Die Anlage befindet sich am ehemaligen Spielplatz "Burrain", auf der Anhöhe neben dem Verbindungsweg zwischen Altheim und Grünmettstetten. Mit dem Bau geht damit ein lang gehegter Wunsch vieler junger Biker in Erfüllung.

Projektleiter Hans-Peter Schmid freut sich über Unterstützung

Realisiert werden konnte der Bau durch die Unterstützung der Ortschaft, des Ortschaftsrates und dessen Mitglied sowie Projektleiter Hans-Peter Schmid, der sich für die Planung und den Bau verantwortlich zeigte. Beim Bau waren viele Jugendliche und deren Eltern ehrenamtlich beteiligt, wie Ortsvorsteherin Sylvia Becht verriet. Ebenso wurden Baugeräte wie Radlader, Minibagger, Verdichter von der Firma Dingler in Haiterbach als auch den örtlichen Firmen Walz Mühle und Bok Fliesen unentgeltlich zur Verfügung gestellt. Ebenso steuerte die Metzgerei Kaupp die Pausenverpflegung bei.

Tüv Süd hat die Anlage geprüft

Betreut wird die Anlage zukünftig vom Verein "Pro Altheim". Die Anlage wurde vom Tüv Süd geprüft und musste auch entsprechend versichert werden, was nicht billig sei, wie Projektleiter Schmid betonte. Daher sei der Verein auch für weitere Spendengelder überaus dankbar.

Bereits 2018 kam die Idee zur Entstehung der Piste bei den Jugendlichen auf. Hierfür sammelten die Biker rund 150 Unterschriften in der Ortschaft. Im März 2020 wurde mit der Planung begonnen, im November folgten erste Gespräche mit dem zuständigen Fachbereich der Stadt Horb. Hierbei musste auch die Untere Naturschutzbehörde ins Boot genommen werden.

Sofortmittel und Spenden tragen die Baukosten

Nach der Bauantragstellung im November 2021 konnten die Bauarbeiten im März 2022 beginnen und wurden noch vor dem Sommerbeginn abgeschlossen. Mit den Baukosten kam die Ortschaft dank der 5000 Euro Sofortmittel aus dem Masterplan der Stadt und der Spendenbereitschaft der Firmen und Privatpersonen nahezu auf Null raus.

OB mahnt die Jugendlichen zur Vorsicht

Zufrieden gab sich Oberbürgermeister Peter Rosenberger über das Ergebnis: "Es ist eine im Trend liegende Sportanlage. So etwas muss eine Stadt vorweisen können." Unter anderem wurde in der Region auch eine Pumptrack-Anlage in Ergenzingen gebaut und im August eröffnet.

Voller Enthusiasmus probierten sich die anwesenden 14 Jugendlichen auch gleich an dem Track aus und übten fleißig Sprünge für den anstehenden "Air & Style-Contest". Sehr zur Freude aller Beteiligten, wenn auch Oberbürgermeister Rosenberger die Jugendlichen abschließend zur Vorsicht riet: "Wir schauen euch gerne zu, wenn ihr in die Luft steigt und sind gleichzeitig auch froh, wenn ihr wieder auf den Rädern landet."