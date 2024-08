1 Vor allem den „Einsteigern“ machte das Biken auf der Pumptrackanlage riesigen Spaß. Foto: Ranft

Biken auf der Pumptrackanlage in Ergenzingen stand am Freitag auf der Tagesordnung des Ferienspaßes Oberes Gäu.









Die Pumptrack-Bürgerinitiative und der Jugendausschuss des Ortschaftsrats, an diesem Tag vertreten durch Cornelia Ziegler-Wegner und Tobias Schäfer hatten dafür gesorgt, dass alles in geordneten Bahnen verlief. Am Freitagmorgen fand das Biken für Einsteiger statt, am Nachmittag durften dann die Erfahreneren auf den welligen und anspruchsvollen Schleifen-Rundkurs.