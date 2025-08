Offizielle Eröffnungen von Bauwerken sind meistens eine unspektakuläre Angelegenheit. Nicht so beim Pumptrack am Viadukt. Da war am Dienstagabend jede Menge los.

Die jungen Biker und Rollerfahrer konnten es fast nicht erwarten, bis der erste Startschuss für den neuen Pumptrack-Parcours fiel. Etliche Dutzend von ihnen waren – ordnungsgemäß und wie vorgeschrieben mit Helm – mit ihren Rädern oder Rollern ans Viadukt gekommen, um die neue Attraktion gleich einmal zu testen.

Zusätzlich dazu war noch eine große Zahl an neugierigen Zuschauern vor Ort, darunter eine große Zahl an Nagolder Gemeinderäten, die wohl in Augenschein nehmen wollten, für was sie denn gestimmt haben und für was die Stadt Geld ausgibt. Passend zum Anlass kam Oberbürgermeister Jürgen Großmann mit dem Rad zur Eröffnung.

Mit der kleinen Variante wäre man zu kurz gesprungen

Großmann zeigte sich denn auch ziemlich euphorisch angesichts des nun fertiggestellten Pumptracks: „Das war wirklich überfällig“, so das Stadtoberhaupt, der den 350 000 Euro teuren Track direkt in Zusammenhang mit einer andere Bike-Einrichtung in Nagold stellte: den Dirtpark am Eisberg. Der Zusammenhang der beiden Einrichtungen besteht nicht nur in den radelnden Nutzern, sondern auch im Unternehmen Strohäker, das Dirtpark und Pumptrack maßgeblich gesponsert hat.

Profis zeigten ihr Können auf dem Track. Foto: Fritsch

Wie Großmann verriet, habe die Stadt den Pumptrack bei weitem nicht so groß geplant, wie er heute dasteht. Ursprünglich sollte er nur halb so groß werden. Aber irgendwann habe man gemerkt, dass man mit einer Mini-Variante „zu kurz springen“ würde. Deshalb schwenkte man auf die nun letztlich realisierte Maxi-Variante um.

„Und diese fünf Plätze weniger können wir wirklich verschmerzen“

Auch die Autofahrer konnte der OB beruhigen. Der Track, der ja an der Stelle eine eines Parkplatzes gebaut wurde, habe so gut wie keine Parkplätze gekostet. Statt bisher 55 Parkplätzen gebe es dort nun 50 Plätze. „Und diese fünf Plätze weniger können wir wirklich verschmerzen“, so Großmann, der dem eigenen Team ein großes Lob zollte: „Mathias Kehle, selbst begeisterter Radfahrer, hat hier wirklich eine perfekte Planungsleistung hingelegt.“

Geduldig warteten die Biker auf den Startschuss. Foto: Fritsch

Mit der Mahnung, pfleglich mit dem Track umzugehen, übergab Großmann die Anlage den Sportlern. Eingeweiht wurde die Anlage zunächst von zwei Profis, die der Hersteller „pumptrack.de“ mitgebracht hatte. Danach gab Jesaja Sag, der stellvertretende Vorsitzende des Jugendgemeinderats, den offiziellen Startschuss für die Anlage, die sofort und in großer Zahl in Beschlag genommen wurde.