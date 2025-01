Pünktlichkeit in der Schweiz: Rekord im Bahn-Paradies

1 So glänzt es, das Bahn-Paradies Schweiz. Foto: dpa/Yanik Buerkli

Die Schweizer Bundesbahnen waren 2024 so pünktlich wie nie. Und wenn der deutsche Nachbar nicht wäre, dann könnte sogar noch mehr drin sein.









Link kopiert



Wer als deutscher Bahnreisender über die Grenze in die Schweiz blickt, muss in Depression verfallen. Inzwischen ist der Abstand bei der Zuverlässigkeit der Züge ein Abgrund. Und anstatt kleiner wird er größer. „Die Züge waren im letzten Jahr so pünktlich wie nie zuvor“, vermelden jetzt die Schweizer Bundesbahnen (SBB). Die 92,5 Prozent Pünktlichkeit aus dem Jahr 2023 sind mit 93,2 Prozent noch übertroffen worden. Seit 2019 waren die Züge in keinem Jahr schlechter als zu 90,6 Prozent pünktlich unterwegs.