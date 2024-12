1 Orgelbauer Josef Maier hat die im Jahr 1864 erbaute Mönch-Orgel in der Kirche St. Nikolaus in Achdorf vollständig restauriert. Foto: Simon Bäurer

Die Restaurierung des 160-jährigen Instruments ist beendet. Bei der Einlagerung der alten Pfeifen halfen spontan 25 Gemeindemitglieder mit.









Pünktlich zum Kirchenfest am zweiten Adventssonntag um 10.30 Uhr ist die Restaurierung der Orgel in der Kirche St. Nikolaus in Achdorf beendet. Die 1864 erbaute Orgel zähle zu den besterhaltenen Kirchenorgeln des bekannten Orgelbauers Xaver Mönch aus Überlingen am See, berichtet Orgelbauer Josef Maier, der für die Restaurierung verantwortlich war.