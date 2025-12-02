Pünktlich fertiggestellt: So lief die Einweihung des Alten Pfarrhaus und des Pfarrgarten in Steinach

Das einige Jahre leer gestandene Gebäude wird nun Verwaltungsbüros, einen Vereinsraum sowie die katholische öffentliche Bücherei mit 1700 Medien beherbergen.
Mit einem kleinen Festakt, Führungen und der kirchlichen Segnung sind sowohl das grundlegend sanierte Pfarrhaus als auch der umgestaltete Pfarrgarten am Sonntag eröffnet worden. Umrahmt vom Musikverein „Harmonie“ Steinach, hielten Bürgermeister Nicolai Bischler, Justizministerin Marion Gentges sowie Benedikt Eisele unter dem neuen Pavillon ihre Ansprachen.