Publikumsliebling: Offenburger Projekt wird mit der „Hochschulperle“ ausgezeichnet

Bei der Publikumsabstimmung für den diesjährigen Preis des Stifterverbands erhält ein Transferprojekt der Hochschule fast ein Drittel der rund 2500 abgegebenen Stimmen.
Mit dem Abstimmungssieg setzte sich „Industry on Campus“ (IOC) in dem 24-stündigen bundesweiten SMS-Voting gegen die elf anderen Hochschulperlen des Monats zum Thema „Kollaborativ forschen – Innovation mit Unternehmen gestalten“ durch, die der Stifterverband im vergangenen Jahr ausgezeichnet hatte. Das Preisgeld beträgt 3000 Euro, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule.