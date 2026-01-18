Publikumsliebling: Offenburger Projekt wird mit der „Hochschulperle“ ausgezeichnet

Bei der Publikumsabstimmung für den diesjährigen Preis des Stifterverbands erhält ein Transferprojekt der Hochschule fast ein Drittel der rund 2500 abgegebenen Stimmen.

Mit dem Abstimmungssieg setzte sich „Industry on Campus“ (IOC) in dem 24-stündigen bundesweiten SMS-Voting gegen die elf anderen Hochschulperlen des Monats zum Thema „Kollaborativ forschen – Innovation mit Unternehmen gestalten“ durch, die der Stifterverband im vergangenen Jahr ausgezeichnet hatte. Das Preisgeld beträgt 3000 Euro, heißt es in einer Mitteilung der Hochschule.

„Wir freuen uns sehr über die Auszeichnung und die damit verbundene bundesweite Anerkennung für uns Projekt ‚Industry on Campus‘. Die Kontinuität der Aktionen von Hochschule, Firmen und Gymnasien zeigt jetzt an vielen Stellen Wirkung“, freute sich IOC-Initiator Alfred Isele. Es handelt sich um die nach der Hochschulperle April 2025 des Stifterverbands, dem Transferpreis des Verbundprojekts „Move more“ der Hochschulen Karlsruhe und Offenburg sowie dem ersten Platz beim Wissenschaftsforum Offenburg vierte Auszeichnung für sein aktuell bis 2027 laufendes Projekt. „Es ist wichtig, da weiter dranzubleiben“, fügte Isele noch hinzu. Und so plant er mit seinem Team auch schon über 2027 hinaus für die Zukunft des auf zwei Säulen beruhenden Projekts.

Technologien auf den Mittelstand übertragen

Die erste Säule, der Technologietransfer, zielt darauf ab, regionale Unternehmen dabei zu unterstützen, Technologien zur Produktion von Großserien auf den Mittelstand zu übertragen. In einem Verbundprojekt mit den Firmen Schaeffler, Witzig & Frank, Siemens und Beo sollen im Rahmen einer Prozessoptimierung beispielsweise hochkomplexe Maschinen mit zwölf Bearbeitungsstationen und 50 Spindeln mittels KI effizienter gemacht werde, so die Hochschule. In anderen Projekten geht es um die Umsetzung von Ergebnissen aus der anwendungsorientierten Forschung zur Senkung des Energie- und Materialverbrauchs. Zweimal im Jahr auf dem Programm stehende Treffen fördern zudem die Vernetzung der aktuell gut 20 beteiligten Firmen untereinander.

Projekt soll junge Menschen für Technik begeistern

Die zweite Säule, die Fachkräftesicherung in den Bereichen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik (MINT), fokussiert ganz darauf, junge Menschen für Technik zu begeistern, indem sie diese als treibende Kraft für Nachhaltigkeit und Wohlstandssicherung begreifen. Dazu bietet IOC Grundlagenveranstaltungen zu Seminarkursen für zwölfte Klassen an der Hochschule an. In diesen haben sich die Schüler jeweils von sechs bis acht Schulen bereits mit den Themen Windkraft, Wasserkraft, Energie und Wasser beschäftigt.

Projektpartner werben für technische Studiengänge

Als nächstes könnte es um die Bioökonomie und Kreislaufwirtschaft gehen. Außerdem stehen Schulbesuche der Projektbeteiligten sowie Exkursionen mit den jungen Menschen zu Partnerunternehmen an.

„Die Auszeichnung für ‚Industry on Campus‘ zeigt, dass die enge Zusammenarbeit von Hochschulen für angewandte Wissenschaften mit Wirtschaft und Gesellschaft ein echter Innovationsbeschleuniger ist“, freute sich auch Rektor Stephan Trahasch über den Erfolg. „Wir bringen wissenschaftliche Erkenntnisse direkt in die Anwendung und sichern so die Zukunftsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen. Gleichzeitig ist die Auszeichnung ein Beweis für die Stärke der Hochschule Offenburg genau auf diesem Gebiet.“

Weitere Information zu dem Projekt gibt es auf der Seite Industrie on Campus, die Pressemitteilung zur Verleihung der Hochschulperle 2025 ist auf der Seite des Stifterverbands zu finden.