3 Die Stimmung in der Münchweierer Festhalle war beim Brauchtumsabend ausgelassen. Foto: Decoux

Tänze, Sketche und gute Laune: Zahlreiche Gäste kamen zum Brauchtumsabend der Gelruewe-Ritter in die Festhalle Münchweier und genossen es sichtlich, endlich wieder Fasent zu feiern.















Münchweier - Stimmengewirr begrüßt jeden Neuhinzugekommenen. An langen Tischreihen sitzen zahlreiche Menschen, Musik läuft im Hintergrund und die Halle ist festlich dekoriert. Fünf Minuten vor 20 Uhr setzt die Musik etwas lauter ein, die Menschen fangen an zu schunkeln: Sie haken sich unter und bewegen sich gemeinsam zur Musik. Setzt diese aus, singen die Menschen umso lauter. Immer wieder sind "Narri-Narro"-Rufe zu hören – bis die Gelruewe-Ritter schließlich einziehen.

Publikum beherrscht Gelruewe-Lied noch

Der Vorsitzende Peter Bing begrüßte Bürgermeister Bruno Metz sowie weitere wichtige Personen wie Stadträte und Gründungsmitglieder. Nach der Begrüßung wird das Publikum aufgefordert, nach zwei Jahren Pause wieder das Gelruewe-Lied zu singen. "Sie können es noch richtig gut", kommentiert Bing zufrieden.

Dann ziehen die Narren wieder ab und machen Platz für die Bambini der SVM-Tanzgruppe. Die fünf bis sieben Jahre alte Mädchen tanzen, springen, drehen sich im Kreis und fassen sich an den Händen. Es ist ihr erster Auftritt. Einzeln werden ihre Namen nach dem Tanz und Zugabe verlesen. Danach folgt die Narresome, bei der als Zugführer verkleidete Kinder und Jugendliche zu Liedern rund um Züge und Deutsche Bahn tanzen. "Gute Stimmung ist an Bord", meint ein Mädchen und singt lautstark mit. Nach ihrem Tanz überreichen die Tänzer Jacqueline Ibig, die den Tanz mit ihnen einstudiert hat, ein Geschenk. "Wir wollten uns bedanken, weil du uns so toll das Tanzen beigebracht hast." Mit Applaus wurden die Tänzer verabschiedet.

Danach werden die Vorsteher der Zunft nach vorne gebeten. Abwechselnd müssen sie nun Witze aus einem roten Beutel ziehen und diese singend vortragen, begleitet von fröhlichen Klavierklängen im Hintergrund. Immer wieder lacht das Publikum laut auf, am Ende wird auf unentschieden entschieden.

Auch während der Pause bleibt die Stimmung ausgelassen

In der Pause sorgt das "Duo Ohrwurm" mit Live-Musik für Stimmung. Langsam füllt sich die Bühne mit Paaren, die sich zur Musik bewegen, Menschen fangen wieder an zu schunkeln und holen sich weitere Getränke. Am Ende der Pause verlassen die zahlreichen Paare die Bühne wieder und machen Platz für weiterer Tänzerinnen der D-Jugend in blauen Kostümen. Diese wird nach dem Tanz schon mal für nächstes Jahr gebucht. Nach einer weiteren Schunkelrunde, dem Auftritt der Hästräger eins und zwei haben Marcus Ibig und Elisa Weber ihren Sketch "News" mit Neuigkeiten und Scherzen rund um Münchweier vorbereitet. Immer wieder erntet dieser lautes Gelächter der Zuschauer. Darauf folgt der Hästrägertanz. Die 13 Hästräger werden vom Gelruewe-Buur Gerold auf die Bühne gelockt. Diese tanzen nun zu den Klängen des Jägermeisterlieds mit Häs und Maske. Es ist ihre Premiere und dafür ernten sie tosenden Applaus.

Die Tänzer werden abgelöst von Harald Sutterer und Gerold Ebert mit ihrem "Kurz und Schluss" zum Thema Elektriker, bei der es zu einer witzigen Verlosung kommt. Den Schluss machten das farbenfroh geschminkte Ballett der Dancefloor Destruction mit ihrem Tanz "Dia de los muertos". Mit ihrer hervorragenden Performance beenden sie den heiteren Brauchtumsabend der Münchweirer Gelruewe-Ritter.

So geht's für die Gelruewe-Ritter weiter

Der nächste Fasent-Termin der Gelruewe-Ritter ist das Narrenbaumstellen bei der Gelruewe-Königin am "Schmutzige Dunschdig", 16. Februar. Anschließend wird ab 19 Uhr beim "Hemdklunker" am Münchweirer Rathaus mit Schlüsselübergabe mitgewirkt. Danach sind Wirschaften und Stände in Münchweier zur "Stroßefasent" geöffnet.