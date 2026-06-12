Public Viewings Schramberg: Gemeinsam die WM-Spiele bejubeln

Trotz der teils ungewöhnlichen Anstoßzeiten: In Schramberg und Umgebung gibt es mehrere Möglichkeiten den internationalen Wettkampf bei einer öffentlichen Übertragung zu erleben.

Spätestens ab Sonntag dürfte der Wettkampf für Deutschland-Fans spannend werden: Um 19 Uhr trifft Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika auf Curaçao — eine Anstoßzeit, wie gemacht für einen Sonntagabend in der Wirtschaft. Die beiden weiteren Gruppenspiele gegen die Elfenbeinküste (Samstag, 20. Juni) und Ecuador (Donnerstag, 25. Juni) beginnen jeweils um 22 Uhr.

Harald Spörl, Wirt des Bruckbeck, ist vorbereitet. Bei ihm laufen alle Spiele, die im Free-TV übertragen werden — nicht nur die deutschen, und solange offen ist, auch bis spät in die Nacht. Wenn die USA um drei Uhr morgens spielen, dann eben um drei Uhr morgens. „Da bin ich eh noch da“, sagt er trocken. Für Sonntag sind von zwölf Tischen bereits drei reserviert, seine Tochter kommt mit einer ganzen Gruppe junger Handballer. „Ich bin überzeugt, Sonntag wird voll.“

Eine Leinwand draußen im Garten? Hat er überlegt, sogar ein Gartenhäuschen ins Auge gefasst — und wieder verworfen. Drinnen Fußball, draußen Biergarten für alle, die das Spiel nicht interessiert: Mehr ist personell nicht zu stemmen. Und bei zwei Anstoßzeiten um 22 Uhr hätten ohnehin die Nachbarn ein Wort mitzureden.

Dass Spörl überhaupt noch Fußball zeigt, ist keine Selbstverständlichkeit. 800 Euro im Monat zahlt er für Sky, DAZN und RTL+ — zwölf Monate lang, obwohl nur neun, zehn Monate Fußball läuft. „Es rechnet sich nicht mehr“, sagt er. Früher kamen die Leute zum Champions-League-Abend in die Kneipe. Heute buchen sie sich das Spiel für 20 Euro nach Hause und schauen mit vier Kumpels auf dem Sofa.

Dabei sei das doch gerade der Punkt: „Fußball macht nur in der Gemeinschaft Spaß.“ Spörl selbst schaut daheim praktisch nie — in 25 Jahren vielleicht ein einziges Spiel, schätzt er.

Die Erinnerung, von der er erzählt, ist eine andere: das WM-Finale 2002 gegen Brasilien, mittags um 13 Uhr deutscher Zeit, an die 200 Menschen hinter dem Haus. „Das war der Wahnsinn.“ In den Neunzigern, sagt er, war Schramberg Wirtshaus-Hochburg, jede Kneipe voll. Dass das vorbei ist, hat für ihn viele Gründe — einer davon passt in jede Hosentasche.

Ebenfalls auf ihre Kosten kommen Fußballfans bei der Schramberger Kneipe Steige 9. Der kroatische Betreiber Danijel Glavasic zeigt neben allen Deutschlandspielen auch alle von Kroatien und Bosnien und Herzegowina sowie alle Spiele, die freitags- und samstagabends während der regulären Öffnungszeiten laufen.

Waldmössingen überträgt das Spiel draußen

Wer lieber unter freiem Himmel mitfiebert, wird in Waldmössingen fündig. Das Jugendparlament überträgt auch in diesem Jahr alle deutschen WM-Spiele auf dem Gartenfestplatz — geöffnet wird jeweils zwei Stunden vor Anpfiff, es gibt Sandwiches und eine Bar. Kommt die deutsche Mannschaft weiter, werden auch die K.-o.-Spiele gezeigt.

Spiele am Tennenbronner Vereinsheim

Auch in Tennenbronn wird gemeinsam geschaut: Der FV Tennenbronn 1914 lädt zu den Deutschlandspielen am Sonntag (14. Juni) und Donnerstag (25. Juni) ans Vereinsheim am Sportplatz — geöffnet ist jeweils eine Stunde vor Anpfiff, für Essen und Trinken ist gesorgt. Das Samstagsspiel gegen die Elfenbeinküste zeigt der Verein nicht. Geht es für die deutsche Mannschaft in die K.-o.-Phase, wird auch in Tennenbronn weitergefiebert.

Gedämpfte Vorfreude

Ein Sommermärchen wie 2006 wird es wohl nicht — die Anstoßzeiten sind sperriger, und auch aus dem Gastgeberland kommen Nachrichten, die die Vorfreude dämpfen: Dem somalischen Schiedsrichter Omar Artan, der als erster Unparteiischer seines Landes bei einer WM hätte pfeifen sollen, verweigerten die USA die Einreise — trotz Diplomatenpass. Rund jedes dritte Teilnehmerland hatte mit Einreiseproblemen zu kämpfen. Das Versprechen einer WM, die die Welt vereint, bekommt so Risse, bevor der erste Ball rollt.

Was davon im Bruckbeck oder auf dem Gartenfestplatz ankommt, entscheiden am Ende die Menschen selbst. Die Engländer haben für dieses Gefühl seit Jahrzehnten ihre eigene Hymne, „It’s coming home“ — gesungen aus einer Mischung von Hoffnung und Selbstironie, die auch hierzulande gut passen würde: Wenigstens mal wieder aus der Vorrunde raus. Aber vielleicht ist das gar nicht der Punkt. Denn das, was diese Abende ausmacht, findet nicht in Stadien in Houston oder Toronto statt, sondern am Nebentisch der Kneipe: gemeinsame Freude und gemeinsames Leid.