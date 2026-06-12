Public Viewings Schramberg: Gemeinsam die WM-Spiele bejubeln

Trotz der teils ungewöhnlichen Anstoßzeiten: In Schramberg und Umgebung gibt es mehrere Möglichkeiten den internationalen Wettkampf bei einer öffentlichen Übertragung zu erleben.
Spätestens ab Sonntag dürfte der Wettkampf für Deutschland-Fans spannend werden: Um 19 Uhr trifft Deutschland bei der Weltmeisterschaft in Nordamerika auf Curaçao — eine Anstoßzeit, wie gemacht für einen Sonntagabend in der Wirtschaft. Die beiden weiteren Gruppenspiele gegen die Elfenbeinküste (Samstag, 20. Juni) und Ecuador (Donnerstag, 25. Juni) beginnen jeweils um 22 Uhr.