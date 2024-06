1 An der „Wandelbar“ im Neckartal hatten sich viele Fans zum Deutschland-Spiel eingefunden. Foto: Christian Messner

Deutschland-Fans fieberten an vielen Orten in Rottweil beim Public Viewing mit.









Was für ein EM-Auftakt für die Deutschen: Sie entschieden das erste Spiel der Gruppenphase mit 5:1 gegen Schottland eindeutig für sich. Und viele Fans feierten im Stadion, vor den heimischen Bildschirmen und beim Public Viewing mit – in Rottweil unter anderem an der „Wandelbar“ im Neckartal (im Bild). Aber auch in der Café Bar Cappuccino, im Act’Yves 2.0, in der Café Bar ZIZ, in der Bar PaLu, in der Weinstube Russ und im Onkel Rudi’s wurde das Spiel mit Spannung verfolgt. Weiter geht es für die Deutschen am Mittwoch, 19. Juni, ab 18 Uhr gegen Ungarn.