1 Public Viewing auf der Balinger Plaza Foto: Sabine Stotz

Immer wieder beherrschen derzeit Messerstechereien – wie die in Mannheim, Wolmirstedt und Harthausen bei Winterlingen – die Nachrichten. Sind die Fans von Public-Viewing-Veranstaltungen zur Fußball-EM vor solchen und schlimmeren Szenarien sicher? Polizei, DRK und Kommunen geben Auskunft.









Im Hechinger Weiherstadion wird beim Public Viewing gefeiert – die Stadt hat ein Sicherheitskonzept erarbeitet. In Albstadt gibt’s keine Großveranstaltungen – und dennoch abgesperrte Bereiche bei bestimmten Spielen. Und in Balingen hoffen die Fußballfans nach dem Eröffnungsspiel auf weitere Public Viewings auf der Plaza – die Stadtverwaltung prüft noch die Umsetzbarkeit. Was Städte, Polizei und DRK tun, damit sich die Bürger sicher fühlen können im Folgenden.