Public Viewing in VS

Die Stadt rudert zurück: Entgegen der ersten Informationen könnte es für Gastwirte schon sehr bald Lockerungen geben.

Villingen-Schwenningen - Groß war die Enttäuschung, als seitens der Stadt keine längeren Öffnungszeiten während der kommenden Fußball-Europameisterschaft in Aussicht gestellt wurden. Doch: Die städtische Pressesprecherin Oxana Brunner erklärt nun, dass ihre Angaben nicht korrekt gewesen seien.

Vielmehr sei es möglich, dass bei Unterschreiten der Inzidenz von 50 über fünf Tage hinweg Lockerungen erfolgen – die Öffnungsschritte 2 und 3 könnten damit übersprungen werden. Möglich sei dies eventuell schon diese Woche. "Nach der Landesverordnung dürfen die Gaststätten innen und außen dann bis 0 Uhr öffnen", so Brunner. Für die Außenbewirtschaftung würde laut städtischer Rechtsverordnung zunächst nur Öffnungszeiten bis 23 Uhr – beziehungsweise 22 Uhr in der Färberstraße – gelten.

"Auf Antrag ist es aber möglich, für die Übertragung der Spiele längere Öffnungszeiten genehmigen zu lassen", erklärt Brunner. Im Zuge der EM-Übertragung sei es deshalb möglich, dass die Öffnungszeiten auf den Terrassen bis 0 Uhr ausgeweitet werden könnten – vorerst aber nur mit Antrag. Dies könnte sich allerdings bereits am 23. Juni ändern. Denn da berät der Gemeinderat über eine Sperrzeitverkürzung für die Gastätten in der Doppelstadt. Angedacht ist hierbei, dass die Außenbewirtschaftung dann grundsätzlich bis 0 Uhr möglich ist. Brunner: "Wenn der Gemeinderat das so beschließt, wäre das bereits ab 24. Juni möglich."

Klar ist aber auch: Diese Verlängerung der Öffnungszeiten soll auf diesen Sommer beschränkt sein, um den von der Coronakrise gebeutelten Gaststätten unter die Arme zu greifen. Am kommenden Donnerstag möchte die Stadt erläutern, welche Lockerungen bei weiter sinkenden Inzidenzen möglich sein werden.