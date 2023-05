Wichtigste Frage für alle Fußballfans: Wo schaue ich das Zitter-Finale der Bundesliga am Samstag am besten?

In Horb feiert das Bistro Hag am Bahnhofsplatz eine große Fußballparty.

Gastronom Hidir Özer: „Als Dank an meine treuen Stammgäste mach ich zum ersten Mal seit langem wieder Party!“ Und die hat es in sich. Das Motto: Schwarzer Peter, Weiß-Rot und „Zieht den Bayern die Lederhose aus!“

Denn: Zum ersten Mal seit langem kann Borussia Dortmund wieder Deutscher Meister werden. Und der VfB Stuttgart kann in der Benz-Arena gegen Hoffenheim den endgültigen Klassenerhalt schaffen.

Los geht es am Samstag ab 11 Uhr mit dem Schwarzen Peter und Traudel. Volksmusik mit Akkordeon, Lederhose und Gesang. Bis 15 Uhr die perfekte Untermalung für den Frühschoppen am Bahnhofsplatz in Horb.

Volles Fußball-Programm: VfB-Arena mit Roter Wurst

Dann gibt’s volles Fußball-Programm zum Bundesliga-Finale: Draußen hat Stefan Auditor mit seinem Mitarbeiter den Riesen-Fernseher aufgebaut – für die VfB-Fans. Dahinter steht am Samstag „Tutti-Frutti“ Mark, der die Roten grillt. Natürlich nur die Stadionwurst...

Özer: „Draußen gibt es zwei Fernseher, drinnen drei. Da können die Fans auch nachverfolgen, ob die Dortmunder es schaffen, den Bayern die Lederhose auszuziehen!“

Um ein standesgemäßes Outfit kommt auch der Wirt nicht drumrum. Alpenhut, VfB-Trikot und, so Özer: „Ich werde mir eine Lederhose besorgen. Die lass ich natürlich nicht runter bei der Party. Aber: Wenn der VfB den Klassenerhalt ohne Relegation schafft, gibt’s eine Runde auf mich!“

Und nach dem Spiel? Geht’s mit DJ Tommy gleich weiter. Musik drin und draußen. Gastronom Özer: „Da kommen auch Fans nach dem Spiel aus Stuttgart bei uns vorbei!“

Reservierungen gibt’s nicht im Bistro Hag am Bahnhofsplatz in Horb . Wer also hier keinen Platz findet, der kann das Herzschlag-Finale der Bundesliga im Kö23 in Horb genießen. Wirt Bernd Rausch: „Wir haben perfekte Bedingungen für Raucher und Nicht-Raucher.“