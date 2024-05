Public Viewing in Freudenstadt

1 Beim Public Viewing sind die Fußballfans vereint. (Archivfoto) ­­ Foto: Rath

Zur Fußball-EM gibt es ein Public Viewing auf dem Freudenstädter Marktplatz.









Ein Public Viewing und verschiedene Gastronomieangebote wird es zur Europameisterschaft in Freudenstadt auf dem oberen Marktplatz geben. Das kündigt Freudenstadt Tourismus in einer Pressemitteilung an.