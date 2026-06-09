Public Viewing in Burladingen: Fußballschauen – auch wenn bereits der Morgen graut

Täuscht das? Man hatte bisher nicht das Gefühl, unmittelbar vor dem Beginn einer Fußballweltmeisterschaft zu stehen. An den Stammtischen drehen sich die Diskussionen um alles Mögliche, aber merkwürdig wenig um die Aufstellung der Nationalelf – während sich die selbst ernannten Bundestrainer doch sonst wochenlang vorher darüber die Köpfe heißredeten. Man sieht auch keine Deutschland-Fähnchen an den Autos flattern. Die Begeisterung scheint eher flau.

Erklärung von Experten? Die ganz große Euphorie für internationale Turniere habe in vergangenen Jahren „aufgrund von kontroversen Vergabeentscheidungen, Kommerzialisierung oder wegen sportlicher Enttäuschungen der Nationalmannschaft“ nachgelassen. Eine Station auf diesem Weg dürfte die „Winter“-WM in Katar gewesen sein. Vielleicht wird man sie später einmal als „die Weltmeisterschaft, die gar nicht stattgefunden hat“ bezeichnen. Kanada und zumal Mexiko stehen als Austragungsorte der kommenden Spiele im Sympathiepegel einigermaßen besser da, USA hingegen wegen der politischen Situation weniger. Nicht zuletzt wird die Vorfreude von der wenig verlockenden Aussicht auf Übertragungen gedämpft, die wegen der Zeitverschiebung in ein Zeitfenster zwischen 2 und 6 Uhr morgens fallen könnten.

Diesmal bleiben die Lichter aus

Bundesweit wurden Public Viewings abgesagt. Auch in Burladingen verzichtet der Förderverein Sport und Kultur in diesem Jahr darauf. Die Organisation einer fünfeinhalbwöchigen „Mega-WM“ mit unkalkulierbaren Anstoßzeiten war den Machern zu aufwendig. Schade. Seit 2006 lockten die Europa- und Weltmeisterschaftsspiele mit deutscher Beteiligung Hunderte von Fans aus der Region ins Feuerwehrhaus und in die Stadthalle. Diesmal bleiben die Lichter aus.

Somit gibt es in Burladingen keinen Ort für gemeinschaftliches Fußball-Gucken, Zittern, Bangen, Jubeln? Doch! In drei Gaststätten, in denen sich unsere Zeitung erkundigte, werden die Begegnungen live gezeigt. Im Burladinger „Hirsch“ sogar alle, an denen die deutsche Nationalelf beteiligt ist – selbst wenn die Partien im aufsteigenden Morgennebel angepfiffen würden. Für die Übertragungen stehen ein Beamer und eine Großleinwand zur Verfügung. Das Lokal gibt bis zu 60 Plätze her, einen Teil davon in der Raucherlounge, wo Qualmer die Duelle auf der Fernsehmattscheibe verfolgen können. Es werden die üblichen Getränke ausgeschenkt, eine kleine Speisekarte gibt es auch. Die Bedienungen, die zur „Nachtarbeit“ genötigt sein könnten, ziehen mit. (Das sind natürlich die Fußballenthusiasten des fünfköpfigen „Hirsch“-Teams. Sie wären um diese Zeit ohnehin wach.) Auf dem Plan stehen bisher nur die Spiele mit deutscher Beteiligung. Wirt Marc Kaapke fügt jedoch hinzu: „Es können sich auch Fangruppen anderer Nationalmannschaften bei uns anmelden, dann öffnen wir den Hirsch für diese Spiele ebenfalls." Auf die Idee der Mondscheinübertragungen kam Markus Grohmann, der im „Hirsch“ aushilft. Sein Gedanke: „Es gibt kein Public Viewing in der Stadt, aber Fußball macht nur zusammen Spaß. In der Gemeinschaft ist es zehnmal schöner – zusammen mit lauter Experten“, wie er grinsend anmerkt. Wirt Marc Haapke ließ sich überzeugen. Und, was schätzt Grohmann, wie weit bringen es die deutschen Kicker auf dem amerikanischen Kontinent? „Das Halbfinale ist das Minimum, davon bin ich voll überzeugt. Wir sind nicht so schlecht und wir werden besser.“ Sogar der Sieg im Endspiel liegt in seinen Augen im Bereich des Möglichen.

Ein Hauch von Fußball-Vorfreude

Ein Hauch von Fußball-Vorfreude durchwehte das Burladinger „Seven“ bereits in der vergangenen Woche. Die Kneipe am Rathausplatz zeigte sich mit Fahnen und Wimpeln der 48 beteiligten WM-Mannschaften geschmückt: Japan, Schottland, Portugal, Marokko, Tschechien, Schweiz, Paraguay ... Deutschland ist natürlich mit gleich zwei Bundesflaggen vertreten. Die ersten drei Partien der Nagelsmann-Elf fallen werden ebenso gezeigt wie alle nachfolgenden, die vor 24 Uhr stattfinden. Wie es sich mit denen verhält, die tatsächlich über die Geisterstunde hinausrutschen, werde man sehen, wenn es soweit ist, sagt Kneipier Kaldirim „Gaga“ Garabeth.

Im Gastraum des „Seven“ können zwischen 40 und 60 Personen zusammenrücken. Die Begegnungen werden auf dem 100-Zoll-Großbildschirm ausgestrahlt. Ein zweites Gerät ist im Nebenzimmer vorhanden, wo man rauchen darf. Bei jedem deutschen Treffer gibt’s eine Lokalrunde Uso vom Wirt. Und wenn ein Spiel enden sollte, wie die Begegnung Deutschland/Brasilien 2014 mit 7:1? Das Risiko ist „Gaga“ bereit zu tragen. Sein Endspieltipp? „Brasilien gegen Elfenbeinküste, mal was ganz anderes“, schmunzelt er.

Noch eine Möglichkeit, im Kreise Gleichgesinnter die Spiele mit deutscher Beteiligung im Kreise von Enthusiasten zu erleben, bietet in Ringingen die „Bar Adler“. Besitzer Fofi Kork hat ebenfalls angekündigt, ausnahmslos alle deutschen Spiele, egal zu welcher Uhrzeit, zu zeigen. Als Schmankerl gibt es neben dem regulären Speisen- und Getränkeangebot für zehn Euro eine Maß Bier und Weiß- oder Bratwürste mit Brezel oder Brot. Wer am Schluss gewinnt? Für „Fofi“ besteht da kein Zweifel. „Deutschland. Im Endspiel gegen die Türkei“. Seine Partnerin Gabi zeigt sich skeptischer: „Ich bin froh, wenn sie die Vorrunde überstehen.“

Schauen in den Kneipen

Um die Großveranstaltungen, wo Hunderte zusammen feierten oder auch trauerten, ist es schade. Andererseits kehrt das gemeinschaftliche Fußballschauen so an seine angestammten Orte zurück: In die Kneipen, wohin man sich in Zeiten begab, als noch nicht jeder Haushalt über ein Fernsehgerät verfügte. Einer Erzählung zufolge, soll das „Lamm“ in Salmendingen beim Endspiel 1954 in Bern 1954 so rappelvoll gewesen sein, dass eine Gruppe von Ringingern, die – kein Auto – zu Fuß hermarschiert waren, das Spiel im Gedränge mit anderen nur nach Gehör vor der Wirtshaustür verfolgen musste. Aber das ist lange her.

Als sich die Welt um 4 Uhr afrikanischer Zeit vor den Fernseher setzte

Termine und Prognosen:

Fix terminiert sind die Deutschland-Spiele der Fußball-WM-Vorrunde in der Gruppe E. Los geht es am Sonntag, 14. Juni. Die Partie gegen Curaçao wird um 19 Uhr angepfiffen. In der zweiten Begegnung trifft das Nagelsmann-Team am Samstag, 20. Juni auf die Elf von der Elfenbeinküste. Start: 22 Uhr. In der dritten Partie treten die DFB-Kicker am Donnerstag, 25. Juni, gegen Ecuador an. Anstoß: 22 Uhr. Anschließend sind verschiedene Szenarien denkbar. Als Gruppenerster würde Deutschland im Sechzehntelfinale am 29. Juni um 22.30 Uhr in Boston auf einen der besten Gruppendritten treffen. Je nach Konstellation könnten hier Brasilien oder die Niederlande auf die Nagelsmänner warten. Als Zweiter der Gruppe E ginge es am 30. Juni um 19 Uhr gegen den Zweitplatzierten der Gruppe I. Hier wären Frankreich oder Senegal als starke Kontrahenten denkbar. Sollte die Nationalmannschaft als einer der acht besten Gruppendritten auf Platz drei gelangen, werden als mögliche Gegner im Sechzehntelfinale England, Portugal oder Argentinien gehandelt. Uhrzeiten gibt es für diese Prognosen nicht. Im Falle von Platz vier – wäre die Weltmeisterschaft für die deutsche Truppe gelaufen. Alle Spiele der Weltmeisterschaft werden öffentlich-rechtlich von ARD und ZDF übertragen. Das entbindet Clubs, Kneipen und andere Veranstalter von den horrenden Gebühren, die sie Privatsendern bezahlen müssten.

Einschaltquoten:

Die Zahlen weichen voneinander ab, jedoch kann man davon ausgehen, dass WM-Finalspiele mit deutscher Beteiligung die höchsten Einschaltquoten in der Geschichte des Fernsehens hierzulande erzielten. Die Zahl der Menschen, die 1974 weltweit den Jahrhundert-Boxkampf Muhammad Ali gegen George Foreman (Rumble in the Jungle) an den Geräten verfolgten, wird auf eine Milliarde geschätzt. Das Duell in Zaire war wegen der Zeitverschiebung nach USA um 4 Uhr afrikanischer Ortszeit angesetzt. In Deutschland begann die Liveübertragung um 4.30 Uhr morgens.