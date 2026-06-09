Public Viewing in Burladingen: Fußballschauen – auch wenn bereits der Morgen graut

„Hirsch“, „Adler“, „Seven“ füllen in Burladingen bei der Fußball-WM die Public-Viewing-Lücke für Fans und „Experten“, denen alleine gucken keinen Spaß macht.
Täuscht das? Man hatte bisher nicht das Gefühl, unmittelbar vor dem Beginn einer Fußballweltmeisterschaft zu stehen. An den Stammtischen drehen sich die Diskussionen um alles Mögliche, aber merkwürdig wenig um die Aufstellung der Nationalelf – während sich die selbst ernannten Bundestrainer doch sonst wochenlang vorher darüber die Köpfe heißredeten. Man sieht auch keine Deutschland-Fähnchen an den Autos flattern. Die Begeisterung scheint eher flau.