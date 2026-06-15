Public Viewing: 7:1 gegen Curaçao – WM-Fieber in Balingen entfacht

Das Public Viewing auf dem Strasser-Areal in Balingen war ein voller Erfolg. Es kamen mehr Besucher, als die Stadt erwartet hatte.

Die Fußballnationalmannschaft hat abgeliefert: Die DFB-Elf startete furios mit einem 7:1 gegen Curaçao in die Weltmeisterschaft 2026. Angefeuert wurden Nagelsmanns Jungs von zahlreichen begeisterten Balinger Fußballfans, die das Spektakel beim Public Viewing auf der Plaza verfolgten. Die Stadt als Veranstalter des gemeinsamen Schauens hat, so scheint es, alles richtig gemacht.

„Wir sind mit dem Verlauf des Public Viewings sehr zufrieden. Es war eine tolle und entspannte Atmosphäre bei einem für unsere Mannschaft erfolgreichen Spiel. Unser Dank gilt allen Beteiligten, ganz besonders unseren Ehrenamtlichen, die zuletzt heute Morgen die Biergarnituren abgebaut haben. Nur durch diese Unterstützung ist ein Event wie das Public Viewing in Balingen überhaupt möglich“, schreibt Stadtsprecher Dennis Schmidt auf Anfrage unserer Redaktion.

Stadt: Besuch hat unsere Erwartungen übertroffen

Mit so vielen Fans am Sonntagabend haben die Veranstalter gar nicht gerechnet: „Der Besuch hat unsere Erwartungen übertroffen. Wir können von bis zu 1.500 Gästen ausgehen.“ Auch das nächste Gruppenspiel am Samstag, 20. Juni, ab 22 Uhr gegen die Elfenbeinküste können die Fans auf der Plaza verfolgen. Es bleibt abzuwarten, ob zu dieser späten Anstoßzeit wieder so viele Besucher kommen werden.

Die Stadt möchte an dem gut angenommenen Konzept gar nicht groß rütteln: „Wesentliche Änderungen sind nicht vorgesehen. Im Detail gibt es natürlich immer kleinere Optimierungen, an denen wir intern und in Absprache mit den verschiedenen Beteiligten arbeiten.“

Das Format habe sich insgesamt bewährt, „und wir werden in dieser Form weitermachen. Wir hoffen auf viele weitere begeisternde Auftritte der Nationalmannschaft und auf weiter großartige Stimmung auf der Plaza“, heißt es.

Balingen ist also bereit für das zweite WM-Spiel der Deutschen. Ein 7:1-Spektakel wie gegen den Fußballzwerg Curaçao sollten die Fans gegen die Elfenbeinküste aber nicht erwarten.