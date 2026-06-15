Public Viewing: 7:1 gegen Curaçao – WM-Fieber in Balingen entfacht

Das Public Viewing auf dem Strasser-Areal in Balingen war ein voller Erfolg. Es kamen mehr Besucher, als die Stadt erwartet hatte.
Die Fußballnationalmannschaft hat abgeliefert: Die DFB-Elf startete furios mit einem 7:1 gegen Curaçao in die Weltmeisterschaft 2026. Angefeuert wurden Nagelsmanns Jungs von zahlreichen begeisterten Balinger Fußballfans, die das Spektakel beim Public Viewing auf der Plaza verfolgten. Die Stadt als Veranstalter des gemeinsamen Schauens hat, so scheint es, alles richtig gemacht.