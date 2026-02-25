Psychothriller in Albstadt: „Vexier“ holt Preise und läuft im Capitol

Nach der Premiere im Vorjahr kommt der Psychothriller „Vexier“ von der Ex-Albstädter Filmcrew um Regisseur Matthias Wissmann erneut ins Capitol.
Vor knapp einem Jahr präsentierte die Filmcrew um den Ex-Albstädter Regisseur Matthias Wissmann und Kameramann Kevin Hartfiel sowie Producer Fabian Struwe und Produzent Benjamin Huber ihr erstes Werk in Spielfilmlänge auf der Leinwand des Albstädter Capitols: Der Psychothriller „Vexier“ feierte im Rahmen der „Filmtage Albstadt Spezial“ in „Kino 1“ vor vollem Haus Premiere. Am Donnerstag, 26. Februar, ist zum offiziellen Kinostart von „Vexier“ erneut ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten.