Psychothriller in Albstadt: „Vexier“ holt Preise und läuft im Capitol

Nach der Premiere im Vorjahr kommt der Psychothriller „Vexier“ von der Ex-Albstädter Filmcrew um Regisseur Matthias Wissmann erneut ins Capitol.

Vor knapp einem Jahr präsentierte die Filmcrew um den Ex-Albstädter Regisseur Matthias Wissmann und Kameramann Kevin Hartfiel sowie Producer Fabian Struwe und Produzent Benjamin Huber ihr erstes Werk in Spielfilmlänge auf der Leinwand des Albstädter Capitols: Der Psychothriller „Vexier“ feierte im Rahmen der „Filmtage Albstadt Spezial“ in „Kino 1“ vor vollem Haus Premiere. Am Donnerstag, 26. Februar, ist zum offiziellen Kinostart von „Vexier“ erneut ein umfangreiches Rahmenprogramm geboten.​

Nach dem Filmscreening ab 19.30 Uhr ist ab 21 Uhr ein Filmgespräch zum Thema „Perspektiven der Stille - Warum wir bei Gewalt im Film jubeln und in der Nachbarschaft schweigen“ mit den Diskussionsgästen Brigitte Schönberger, Wissenschaftlerin an der Universität Stuttgart; Estelle Koschnike-Nguewo, Kommunale Gleichstellungsbeauftragte im Zollernalbkreis und Dieter Krauß, der seit rund 50 Jahren in unterschiedlichen Funktionen in der Filmkultur aktiv ist, geplant. Der Abend endet mit einem „Get together“ in der Cinebar.

Regisseur Matthias Wissmann freut sich auf die Veranstaltung und sagt: „Ich erhoffe mir, dass der Film mit diesen Experten thematisch gut eingeordnet werden kann. Wir wollen zeigen, dass ‚Vexier‘ auch Aufklärungsarbeit leisten kann.“

Toxische Beziehung

Der Psychothriller handelt von einer toxischen Beziehung, die die Protagonistin Lea emotional lähmt. Nach einer weiteren Auseinandersetzung mit ihrem Freund Sven flieht sie in einem abgelegenen Landgasthof, wo ihr ein Ehepaar hilft, sich selbst wiederzufinden. Doch Sven will seine Liebe so einfach nicht entkommen lassen. Gedreht haben Wißmann und seine Crew den Spielfilm in Albstadt und Umgebung; Ortskundigen dürften beim Schauen einige Örtlichkeiten bekannt sein. Mehr soll an dieser Stelle aber nicht verraten werden.

Weiter geht das Programm am Freitag, 27. Februar. Auch an diesem Tag wird „Vexier“ ab 19:30 Uhr gezeigt; ab 21.15 Uhr folgt ein Filmgespräch zum Thema „Regionale Filmarbeit - Zwischen Filmfestivals, Schauspiel und Schwäbischem Dialekt“ mit Matthias Wissmann, Helga Reichert, Schauspielerin und Festivalleiterin der Filmtage Oberschwaben in Ravensburg, sowie Jörg-Michael Schneider, Produzent, Marketingleiter im Filmverleih und Festivalleiter des Weird Weekender Int. Film Festivals in Stuttgart, und Valentin Erb, Schauspieler und Musiker. Ab 22 Uhr gibt es zudem eine kurze Rohschnitt-Preview in das neue Projekt des Vexier-Teams: die episodische Weihnachtskomödie „Little Weird Christmas Tales“ und improvisierte Kurzfilme des Ulmer Filmkollektivs „Bonkt“.

Am Samstag, 28. Februar, ähnliches Spiel: „Vexier“ läuft ab 19.30 Uhr im Capitol; ab 21.15 Uhr bietet das Vexier-Team ein Filmgespräch „Wieso will man Filme machen?“ an. Ab 22 Uhr werden erneut eine Rohschnitt-Preview „Little Weird Christmas Tales“ sowie Kurzfilme des Ulmer Filmkollektivs „Bonkt“ gezeigt.

Gespräch bei den Filmtagen 2025 zur „Vexier“-Premiere (von links): Produzent Benjamin Huber (von links), Producer Fabian Struwe, Regisseur Matthias Wissmann, Kameramann Kevin Hartfiel und Hauptdarsteller Merlin Leonhardt bei der ersten Vorstellung im „Capitol Filmpalast“. Foto: Karina Eyrich

Für Matthias Wissmann und „Vexier“ war das vergangene Jahr durchaus erfolgreich. Der Psychothriller gastierte auf einigen Filmfestivals im In- und Ausland und erhielt gute Kritiken. Bei den Grenzland-Filmtagen wurde der Spielfilm mit dem „Indie-Award“ ausgezeichnet. In Hamburg beim „Danger Zone Independent Film Festival“ vergab die Jury den Titel „Bester Spielfilm“. Sogar in Bangkok beim Thai-Filmfestival und in Andalusien beim „Sevilla Indie Film Festival“ lief „Vexier“ auf der großen Leinwand. Bei letzterem erhielt der Hauptdarsteller eine individuelle Auszeichnung.

Nun, so der Wunsch Wissmanns, soll sein erster Spielfilm bundesweit in möglichst viele Kinos. Gespräche mit Verleihern, die die Türen in eine große Anzahl an Kinos öffnen könnten, laufen. Wenn nicht, wollen Wissmann und sein Team über den Eigenverleih ein möglichst großes Publikum erreichen. Ab Donnerstag erstmal in Albstadt.

Neuer Film kommt zu Weihnachten

Der Regisseur ist parallel längst mit den nächsten Projekten beschäftigt. Mit dem „Vexier“-Team befindet sich die bereits erwähnte Weihnachtskomödie „Little Weird Christmas Tales“ in der Postproduktion, sprich im Schnitt. „Der Film soll im Laufe diesen Jahres fertig werden“, blickt Wissmann voraus.

In den Anfängen steckt derweil ein weiterer Spielfilm, an dem der gebürtige Albstädter arbeitet. Dieser ist noch in der Finanzierungsphase und soll nach derzeitigem Stand im kommenden Jahr gedreht werden. Erstmals arbeitet Wissmann dabei mit öffentlich-rechtlichen Sendern zusammen. Den Titel will er noch nicht verraten.