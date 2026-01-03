Psychoterror in Dauchingen: Wie Polizei und Staatsanwaltschaft die Lage im Mummelseeweg einschätzen

Polizei und Staatsanwaltschaft widersprechen der Angst vieler Anwohner in Dauchingen. Warum Behörden die Lage anders bewerten – und wegen des Psychoterrors dennoch ermitteln.
Eine Hilflosigkeit schildern die Anwohner rund um ein Mehrfamilienhaus im Dauchinger Mummelseeweg, in dem ein offensichtlich psychisch auffälliger Mann Angst und Schrecken verbreitet. Mit regelmäßigen Ausrastern, Beleidigungen bis hin zu Morddrohungen und Psychoterror fühlt sich die Nachbarschaft von ihm gegeißelt. Regelmäßig rückt die Polizei an – zuletzt auch gleich mehrfach über die Weihnachtsfeiertage.