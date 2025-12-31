Psychoterror, Ausraster und Angst: Wie ein Dauchinger Nachbarschaftsstreit eskaliert

Morddrohungen, ständiger Lärm, mögliche Schüsse und Polizeieinsätze: Bewohner eines Hauses in Dauchingen schildern ein Jahr voller Angst. Jetzt gehen sie an die Öffentlichkeit.
Seit mehr als einem Jahr leben die Menschen rund um ein Mehrfamilienhaus im Dauchinger Mummselseeweg in Angst – dem Psychoterror eines Mannes ausgesetzt, der nicht vor Morddrohungen zurückschreckt und mit ständigen Ausrastern für Polizeieinsätze sorgt. Das schildern mehrere Anwohner unserer Redaktion glaubhaft. Hilfesuchend wenden sie sich an die Öffentlichkeit – „bevor etwas Schlimmes passiert“, erklären sie.