Es war ein unüberhörbarer Hilferuf: "Die Grenzen sind überschritten, so geht es nicht weiter!"















Albstadt-Ebingen - Mit dieser Botschaft hat am Donnerstagabend Stephan Heesen, Leiter der Psychologischen Beratungsstelle Albstadt, den Gemeinderatsausschuss für Soziales, Kultur, Schule und Sport (SKSS) konfrontiert.

Selten, so Heesen, sei er angesichts der Herausforderungen so sprach, hilf- und ratlos gewesen wie jetzt. Das vergangene Jahr habe ihm und seinen Mitarbeiterinnen so viele Beratungsfälle wie noch nie beschert, darunter überdurchschnittlich viele mit längeren Verläufen, multiplen Problemen und einer Vielzahl von Sitzungen.

Krieg löst massive Ängste aus

Im laufenden Jahr wurde alles noch schlimmer, der Ukrainekrieg löste, auch und vor allem bei jungen Menschen, massive Ängste aus, ohne dass die Beratungsstelle dem Andrang hätte gerecht werden können: 50 Anfragen mussten in den ersten fünf Monaten des Jahres zurückgewiesen, die Hilfesuchenden an andere Einrichtungen weiterverwiesen werden, weil Heesen und seine Leute sich außerstande sehen, ihnen innerhalb des nächsten Vierteljahres Termine anzubieten. Erstmals wurde für die Dauer von zwei Wochen ein Aufnahmestopp verhängt.

Corona ist nicht allein schuld

Auffällig, nämlich um annähernd 40 Prozent, hat vor allem der Beratungsbedarf junger Menschen – Kinder, Jugendlicher, Heranwachsender – beziehungsweise ihrer Eltern, Erziehungsberechtigten, Kontaktpersonen zugenommen. Woran es liegt? Ist wirklich nur Corona schuld, wollte CDU-Fraktionschef Roland Tralmer wissen, nachdem er Heesens Bestandsaufnahme auf der Grundlage eigener Erfahrungen als Jurist uneingeschränkt zugestimmt hatte: "Katastrophal!" Nein, Corona ist es nicht allein, erwiderte Heesen, hinzu kommt die Kriegsangst, die immer noch größer wird, weil die Erwachsenen, die helfen müssten, nicht präsent oder selbst mit der Situation überfordert sind. Lennart Spengler (CDU), selber Arzt, steuerte das Erklärungsmuster "Kontaktverarmung" zur Diskussion bei; Rosalie Schatz von den Grünen verwies auf zunehmende Verwerfungen in der frühkindlichen Entwicklung. Nur zu wahr, erwiderte Heesen, um die Bindungssicherheit der Kinder sei es in vielen Familien nicht gut bestellt. "Die haben das Gefühl, sie werden nicht wahrgenommen."

43 Klienten schwänzten

Zur Statistik: Die Psychologische Beratungsstelle hat im vergangenen 277 Anmeldungen entgegen genommen, die in eine Beratung mündeten, sie hat in 32 Fällen Hilfesuchende an andere Institutionen weitervermittelt, und sie hat 28 Erstgesprächstermine vereinbart, die anschließend von den Anrufern abgesagt wurden. Bleiben 43 Fälle, in denen die Klienten das Erstgespräch schwänzten – sie erschienen nicht, meldeten sich aber auch nicht ab. So etwas erbost Stephan Heesen, denn im Falle einer Absage hätte der Termin anderweitig vergeben und Arbeitsbelastung mittelbar gelindert werden können. Ob man da keine Rechnung stellen könne, wollte Rosalie Schatz wissen? Nein, kann man nicht.

Schwere Kost für die Gemeinderäte

Die Ausschussmitglieder verhehlten nicht, dass die verabreichte Kost schwer im Magen lag – "noch schwerer als sonst", bekannte Manuela Heider von den Freien Wählern. Stephan Heesen hat beim Landratsamt Bedarf nach einer weiteren Stelle für die Beratungsstelle angemeldet; die Albstädter, Räte wie Oberbürgermeister, versprachen, sich für ihn zu verwenden und sich gegebenenfalls an den Kosten zu beteiligen. Sie mochten sich nicht ausmalen, was passieren würde, wenn – so Stephan Heesens dezente Warnung – "ich selber auch noch zum Beratungsfall werden würde".