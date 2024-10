Psychologische Beratungsstelle Horb: Fälle sind intensiver, fordernder und komplizierter

1 Die psychologische Beratungsstelle Horb steht seit 50 Jahren den Menschen bei der Bewältigung mancherlei Probleme zur Seite. Doch heutzutage sind ihre Herausforderungen von besonderer Qualität. Foto: Valerii Honcharuk - stock.adobe.com/Jens Kalaene

Die psychologische Beratungsstelle in Horb hilft Menschen seit 50 Jahren bei vielerlei Kummer. Angesichts neuer Herausforderungen scheint sie aber heute wichtiger denn je. Fred-Jürgen Werr, Leiter der Beratungsstelle, gibt Einblicke.









Link kopiert



Die Psychologische Beratungsstelle in Horb steht Rat- und Hilfesuchenden seit jeher in verschiedenen Lebenslagen zur Seite. An diesem Freitag, 18. Oktober, feiert sie ihr 50-jähriges Jubiläum. Eine gute Gelegenheit zu feiern und die vielen helfenden Hände zu würdigen. Doch der Leiter der Beratungsstelle, Fred-Jürgen Werr, sieht sein Haus auch in Zukunft vor großen Herausforderungen. Der Bedarf ist groß – das Therapie-Angebot hingegen begrenzt.