Psychoanalytiker über Beziehungen Wie Kindheit unser Liebesleben prägt – „Die Neurosen passen oft gut zusammen“
Eva-Maria Manz 25.03.2026 - 06:00 Uhr
Die Psychoanalytiker Cécile Loetz und Jacob Müller erklären, warum die Kindheit unser Beziehungsleben so stark beeinflusst – und wie es gelingen kann, die eigenen Kinder weniger zu verletzen.
Wie prägen uns die Erziehung und die Erfahrungen aus der Kindheit? Sie beeinflussen jedenfalls, wie wir uns im Beziehungsleben und mit den eigenen Kindern verhalten – oft geschieht das, ohne dass wir es überhaupt bemerken. Damit beschäftigen sich die Psychoanalytiker Cécile Loetz und Jakob Müller aus Heidelberg.