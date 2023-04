Die Polizei hat am Samstagnachmittag in Balingen einen aggressiven Mann vorläufig festgenommen. Der 31-Jährige hatte zuvor Passanten bedroht - unter anderem mit einer Machete.

Gegen 16.30 Uhr meldeten mehrere Zeugen über Notruf einen aggressiven Mann, der in der Balinger Bahnhofstraße Passanten anpöbelte und einen Rucksack bei sich trug, in welchem deutlich sichtbar eine Machete stecken würde.

Als der Mann im Bereich einer Außengastronomie eine Zigarette auf einen Gast schnippte, wurde er von diesem zur Rede gestellt. Hierauf rannte der 31-Jährige auf die gegenüberliegende Straßenseite und zog die Machete aus seinem Rucksack. Mit dieser in der Hand sprach er Drohungen gegenüber den Passanten auf der anderen Straßenseite aus.

Durch die verständigten Streifen konnte der 31-Jährige am Kreisverkehr der Bahnhofstraße angetroffen und festgenommen werden.

Mann leistet erheblichen Widerstand

Dabei leistete er erheblichen Widerstand, ohne jedoch die Machete zu benutzen.

Der deutlich alkoholisierte Beschuldigte wurde zunächst zum Polizeirevier Balingen gebracht, wo er zur Verhinderung weiterer Straftaten und Störungen in Gewahrsam genommen wurde. Nachdem er sich dort in der Zelle nicht beruhigte und sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, erfolgte letztlich die Überstellung in eine psychiatrische Fachklinik.