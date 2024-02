Dramatische Szenen haben sich am Samstag in Offenburg abgespielt. An deren Ende starb ein junger Mann.

Wie die Polizei mitteilt, sollte der 29-Jährige wegen einer psychischen Auffälligkeit am Vormittag zur ärztlichen Untersuchung in eine Spezialklinik eingeliefert werden. Doch er floh durch ein Fenster im Erdgeschoss auf die Straße.

Eine Suche nach dem Mann war trotz Unterstützung einer Streife vom Revier in Offenburg zunächst erfolglos. Kurz nach 11 Uhr meldete eine Anwohnerin der Prinz-Eugen-Straße der Polizei einen jungen Mann im Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses, der dort nicht wohne.

Lesen Sie auch

Versuche, ihn zur Rückkehr zu bewegen, scheitern

Die Polizisten stellten in der obersten Etage ein offenes Fenster fest. Der Gesuchte sei bereits außerhalb des Fensters auf dem Dach gesessen. Versuche, ihn verbal und durch Ergreifen zur Rückkehr ins Gebäude zu bewegen, scheiterten, da sich der Mann vehement gewehrt habe.

Grund für psychische Probleme unklar

Dann kam es zur Tragödie: Der 29-Jähriger stürzte in die Tiefe, wobei er sich lebensgefährliche Verletzungen zuzog. Sofort wurden Rettungsmaßnahmen eingeleitet, der Mann kam in ein nahe gelegenes Krankenhaus, wo er kurz darauf starb. Warum sich der Mann in einem psychischen Ausnahmezustand befunden hatte, ist aktuell noch unklar, so die Polizei.