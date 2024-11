Psychische Gesundheit: Umfrage: Fünf Prozent der Erwachsenen aktuell mit Depression

1 Depressiven Menschen können selbst von kleinen Aufgaben überfordert sein. (Symbolbild) Foto: Sina Schuldt/dpa

Menschen mit einer Depression fühlen sich oft lange niedergeschlagen und können nur schwer Freude empfinden. Das ist nicht nur für die Erkrankten schlimm, sondern meist auch für die Angehörigen.









Leipzig - Fast fünf Prozent der Erwachsenen unter 70 Jahren in Deutschland leiden derzeit eigenen Angaben zufolge an einer ärztlich festgestellten Depression. Hervor geht das aus einer repräsentativen Befragung, dem aktuellen "Deutschland-Barometer Depression". Unter den Befragten gaben 24 Prozent an, in ihrem Leben schon mal die Diagnose Depression bekommen zu haben.