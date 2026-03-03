Psychische Belastungen bei Jugendlichen: In Balingen entsteht neue Anlaufstelle für betroffene Eltern

Das eigene Kind leiden zu sehen, ist schmerzhaft für Eltern. Susanne Renz aus Balingen schafft nun im Zollernalbkreis erstmals eine Anlaufstelle für Eltern, die sich allein fühlen.
Der Rückzug ins Jugendzimmer wird zum Dauerzustand. Die anstehenden Klausuren zur unüberwindbaren Hürde. Die Führerscheinprüfung zum Sinnbild eines Leistungsdrucks, der lähmt, statt antreibt. Was für Gleichaltrige scheinbar problemlos funktioniert, scheitert bei anderen an inneren Blockaden, die lange unsichtbar bleiben. Mehr als ein Drittel der 18- bis 24-Jährigen kämpft laut einer Studie der Krankenkasse DAK mit psychischen Problemen. Viele junge Menschen haben aber keine Diagnose. Der Weg dahin ist lang: Bis Betroffene überhaupt verstehen, dass sie Hilfe brauchen, vergeht oft viel Zeit. Noch mehr Zeit verstreicht, bis sie sie tatsächlich bekommen.