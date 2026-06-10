Psychiatrie bezieht Stellung: Das sagt das ZfP in Emmendingen zu der Fahndung nach einem Patienten

Anfang der Woche ist erneut ein Patient aus dem Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen nicht von einem Freigang zurückgekehrt.

Im Maßregelvollzug im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Emmendingen kehrt keine Ruhe ein: Am vergangenen Samstag ist erneut ein untergebrachter Straftäter vom Freigang nicht zurückgekehrt. Der 48 Jahre alte Mann war seit knapp einem Jahr wegen verschiedener Straftaten, darunter Raub und Diebstahl, in der Emmendinger Forensik untergebracht. Eine Fahndung an möglichen Hinwendungsorten in Offenburg und Radolfzell blieb ohne Ergebnis.

Der 48-Jährige gilt, anders als die beiden 26 und 34 Jahre alten Männer, die Anfang Mai aus Emmendingen getürmt waren, nicht als gefährlich, so der Leiter der Forensik am ZfP, Ralf Zehnle, auf Nachfrage.

Geflohner Patent befindet sich noch in Frankreich

Der 26-jährige war Ende Mai im Raum Paris von der Polizei festgenommen worden und befindet sich weiterhin in Frankreich. Zum Verbleib des 34-jährigen gibt es keine Neuigkeiten, der Mann ist weiter auf der Flucht. Auf die Frage, ob derzeit über die bekannten Fälle hinaus noch weitere Insassen aus dem ZfP „abgängig“ seien, antwortete Klinikchef Zehnle ausweichend: Die Fahndung nach dem 48-Jährigen sei derzeit seit Anfang Mai „die einzige öffentliche Fahndung seither“, die er bestätigen könne.

Auffällig ist im aktuellen Fall vor allem, dass die Öffentlichkeitsfahndung dieses Mal deutlich schneller eingeleitet wurde als bei den vorherigen Fällen. Im April hatte ein getürmter Straftäter aus Emmendingen ein zwölf Jahre altes Mädchen überfallen und einen Passanten niedergeschlagen, der dem Kind helfen wollte. Darüber hatten Polizei und Staatsanwaltschaft erst auf Nachfrage berichtet.

ZfP und Stadt arbeiten eng zusammen

Die Fälle hatten für Schlagzeilen und Verunsicherung in der Bevölkerung gesorgt: Emmendingens Oberbürgermeister Stefan Schlatterer hatte daraufhin eine „frühzeitige und transparente Kommunikation“ von der Klinik angemahnt: „Die Gewissheit der Bürgerinnen und Bürger in unserer Stadt sicher leben zu können, ist Voraussetzung für die Akzeptanz des ZfP in der Bevölkerung.“ Den Wunsch nach frühzeitigen Informationen habe man an das ZfP weitergegeben.

Zehnle sagte, man befinde sich „in einem engen Austausch“ mit der Stadtverwaltung. Nach den Fällen im April und Mai hatte die Klinik angekündigt, bei Lockerungen und Freigängen für Insassen in der Forensik „genauer hinschauen“ zu wollen. Auf die Frage, ob dies weiterhin gelte, antwortete Zehnle mit den Worten „ja, natürlich“.