Psychiatrie bezieht Stellung: Das sagt das ZfP in Emmendingen zu der Fahndung nach einem Patienten

Anfang der Woche ist erneut ein Patient aus dem Zentrum für Psychiatrie in Emmendingen nicht von einem Freigang zurückgekehrt.
Im Maßregelvollzug im Zentrum für Psychiatrie (ZfP) in Emmendingen kehrt keine Ruhe ein: Am vergangenen Samstag ist erneut ein untergebrachter Straftäter vom Freigang nicht zurückgekehrt. Der 48 Jahre alte Mann war seit knapp einem Jahr wegen verschiedener Straftaten, darunter Raub und Diebstahl, in der Emmendinger Forensik untergebracht. Eine Fahndung an möglichen Hinwendungsorten in Offenburg und Radolfzell blieb ohne Ergebnis.