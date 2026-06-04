Psychiatrie Basel: Stress und Depressionen – Die größten Herausforderungen für Jugendliche

In der Gesprächsreihe „Mensch.Psyche“ haben sich die Universitären Psychiatrischen Kliniken Basel (UPK) diesmal dem Thema „Jugend in Stress“ angenommen.
Insbesondere Lehrkräfte zeigten großes Interesse an der für alle – auch via Online-Stream – öffentlichen Podiumsdiskussion, die von Vanda Dürring von SRF2 Kultur moderiert wurde. Zur Expertenrunde von der Basler UPK für Kinder und Jugendliche (UPKKJ) gehörten der langjährige Direktor Professor Alain Di Gallo, die Psychologin Sara Koller sowie der Entwicklungspsychologe und Resilienzforscher David Bürgin.