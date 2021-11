1 Adrian Grubisici will im Februar die neue Praxis eröffnen. Foto: Grubisici

In der Stadt Geislingen wird sich Anfang 2022 ein Spezialist für Psychatrie und Psychotherapie niederlassen.















Link kopiert

Geislingen - In der Stadt Geislingen wird sich Anfang 2022 ein Spezialist für Psychatrie und Psychotherapie niederlassen: Am 1. Februar will Adrian Grubisici, Facharzt für Psychatrie und Psychotherapie, eine Praxis im Schlossplatzzentrum eröffnen.

Bürgermeister Oliver Schmid freut sich, dass die Gespräche mit Grubisici positiv verlaufen sind: "Die Niederlassung von Adrian Grubisici ist ein weiterer Baustein im Bereich der medizinischen Versorgung in Geislingen. Zusammen mit der Hausarztpraxis von Tomas Bethke ist damit der städtische Wunsch nach der Einrichtung eines kompakten Ärztehauses in Erfüllung gegangen."

Ehemalige Raiffeisenbank wird genutzt

Die Stadt Geislingen hatte das ehemalige Raiffeisenbank-Gebäude 2016 für 350 000 Euro gekauft. Die Ansiedlung des neuen Facharzts zeigt laut Bürgermeister Schmid, "dass die Entscheidung des Gemeinderats, in Vorleistung zu gehen und damit die Voraussetzungen für die Ansiedlung von Medizinern zu schaffen, richtig war."

In der heutigen schnelllebigen Zeit komme der psychiatrischen und psychotherapeutischen Versorgung eine besondere Bedeutung zu. Derzeit werden die zukünftigen Praxisräume im Schlossplatzzentrum über der Hausarztpraxis von Tomas Bethke vorbereitet.

Auch Grubisici freut sich auf seinen neuen Tätigkeitsort: "In Geislingen werde ich mich mit einer Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie selbstständig machen und freue mich bereits, die Patientinnen und Patienten kennenzulernen und behandeln zu können."