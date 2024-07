Das PST Trögelsbach mit Trainer Rüdiger Rau dominiert die Reit-Wettkämpfe in Laupheim.

Eine reine Amazonentruppe vom Altensteiger Pferdesportteam Trögelsbach, gecoacht von Rüdiger Rau, dominierte in Laupheim bei Ulm die Reit-Wettkämpfe in der Vielseitigkeit. Nicole Kühnapfel auf Zaubermaus, Elena Dürr auf Flori, Katharina Dannegger mit Chavarie, Nicola Miller mit Ducati Diavel und Elisabeth Stickel mit Miss Coco.

Sportlich und mental bestens eingestellt von Rau, der auch als Bundestrainer tätig ist und erst zu Deutschlands Trainer des Jahres gekürt wurde, lieferten die Altensteiger Reiterinnen schon in der Dressur richtig ab. In der zweiten Teilprüfung, dem Springen, hatten sie nur einen Abwurf zu verzeichnen, was für das Teamergebnis aber kein Problem bedeutete. Im Gelände, das Herzstück der Vielseitigkeit, wuchsen sie über sich hinaus und hatten keine Strafpunkte an den Hindernissen zu verzeichnen, lediglich ein paar wenige Punkte für Zeitüberschreitung.

Es waren zehn Mannschaften aus ganz Baden-Württemberg am Start, die sich aus Vereinen und aus Kreismannschaften zusammensetzten. Auf Rang zwei kam das Team aus Oberschwaben, gefolgt von der Mannschaft aus Stuttgart/Esslingen. Die Siegermannschaft kam mit dem PST Trögelsbach nur aus einem einzigen Verein, was die Meisterschaft noch umso bemerkenswerter macht. Das Team, beheimatet auf der Reitanlage der Familie Rau, dominierte diese Titelkämpfe mit sehr starken Auftritten in allen Teildisziplinen.

Elisabeth Stickel holt Titel

Zeitgleich wurde auch um die Titel in der württembergischen Meisterschaft geritten. Hier siegte in der Vielseitigkeitsprüfung der Klasse A und in der Altersklasse der Junioren die 17-jährige Gymnasiastin Elisabeth Stickel vom PST Trögelsbach und gewann somit die Goldmedaille. Nicola Miller, neue Praktikantin bei Bundestrainer Rau, platzierte sich auf Rang drei.

In der württembergischen Meisterschaft der Reiter in der Altersklasse 22 Jahre und älter gewannen vom PST Trögelsbach Nicole Kühnapfel Silber und Elena Dürr Bronze. Katharina Dannegger war im Schlussklassement auf Rang sechs zu finden. Diese Reiterinnen mussten sich in einer Vielseitigkeitsprüfung der Klasse L beweisen.

Ein starkes Team aus Altensteig drückte diesem Turnier bei insgesamt knapp 80 Teilnehmern in den beiden Prüfungen den Stempel auf, was Rau zu der Aussage verleitete: „Eine saustarke, geile Weibertruppe. Sie haben absolut verdient den Titel gewonnen.“

Rau geht die nächsten Tage mit seinen Ponyreiterinnen in das Abschlusstrainingslager für die Europameisterschaft nach Warendorf (Nordrhein-Westfalen). Nach dieser Vorbereitung findet die EM dann im oldenburgischen Westerstede statt. Und Rau verrät bereits: Am 7. und 8. September wird in Altensteig ein weiteres hippologisches Highlight stattfinden.