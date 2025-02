Was ist die „Flagge“ eines Christen? Ist sie die Anhäufung von Regularien oder „Geboten“, die man meint, aus der Bibel ableiten zu können?

Wenn ja, dann so: Die Flagge der Christen sollte die Liebe sein, zu unseren Nächsten und zu unserer Umwelt. In dem Artikel fällt dies leider unter den Tisch und ist auch in der Politik weitgehend abhanden gekommen, ein C im Parteinamen reicht da nicht aus. Genauso wenig sollten wir von unseren Mitmenschen die C-Regeln erwarten oder diese ihnen gar aufzwingen.

Jeder Mensch ist von Gott geliebt und soll geliebt werden. Liebe zeigt sich, indem man jeden akzeptiert, wie er ist, ohne Voraussetzungen, gleich welcher Meinung, Religion oder Ausrichtung. Jeder Mensch ist frei. Zu Liebe gehört auch, dass wir uns bewusst machen, welches Glück wir haben, in ein relativ reiches und sicheres Land hineingeboren zu sein.

Frieden stiften

Liebe heißt deshalb, wenn jemand an meiner Tür (Grenze) steht und um Hilfe bittet, so lasse ich ihn herein, auch wenn es schon eng ist. Vielleicht kann man in dessen Herkunftsland auch etwas verbessern, Frieden stiften, Entwicklungshilfe leisten, vielleicht trägt dies eines Tages Früchte.

Christliche Flagge zeigen ist weit mehr als das Fordern von pseudochristlichen Regeln!

Horst Wörner, Freudenstadt

Schreiben Sie uns: leserbriefe@schwarzwaelder-bote.de. Mit der Übersendung erklären Sie sich damit einverstanden, dass Ihr Leserbrief in der Printausgabe, im E-Paper sowie im Onlinedienst des Schwarzwälder Boten veröffentlicht wird. Wir behalten uns Kürzungen vor. Leserbriefe entsprechen nicht notwendig der Meinung der Redaktion.

