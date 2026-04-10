PS trifft Herz in Riedböhringen: „Benny’s Garage“ verbindet Kfz-Service mit sozialem Engagement

Der 34-jährige Inhaber von „Benny's Garage“, Benjamin Sosna, hat buchstäblich Benzin im Blut. Mit seinem Nebengewerbe in der Mühlenstraße 5 in Riedböhringen erfüllte sich der gelernte Zimmerergeselle vor noch nicht so langer Zeit einen Traum. Noch bei Fluck Holzbau in seinem Heimatort in der Bauleitung beschäftigt, betreibt er sein zweites Standbein nach Feierabend.

Auch sozial bringt er sich mit Sonderaktionen für seine Gemeinde ein. Zum Beispiel mit zwei Reifenwechsel-Aktionen, bei denen die Reifen gegen eine Spende zugunsten des Kindergartens Riedböhringen kostenlos gewechselt werden. Ein Termin hat bereits am 28. März stattgefunden. Am 18. April findet dieser Service seine Wiederholung. Bei Kaffee und Kuchen wird sich hier auch der Elternbeirat der Kita einbringen.

Mit dem Erlös stellt „Benny's Garage“ dem Kindergarten ein selbst erbautes Spielhäuschen aus Holz auf dessen Spielwiese zur Verfügung. Die rustikale Hütte wurde bereits aufgestellt und in Gebrauch genommen.

Bereits im vergangenen Jahr feierte der „soziale Reifenwechsel-Service“ bei Benjamin Sosna seine Premiere. Damals wurde der Erlös der Kardinal-Bea-Schule zum 60-jährigen Bestehen zur Verfügung gestellt. Der junge Kfz-Betrieb, der sich ganz neu mit seinem Angebot von Autoteilen und Servicearbeiten schon einen ersten Kundenstamm erarbeitet hat, sieht sich für die Zukunft bestens aufgestellt. Sosna kann sich gut vorstellen, dass er seinen 150 Quadratmeter großen Handel mit Werkstatt eines Tages hauptberuflich betreibt.

Lebensgefährtin teilt seine Leidenschaft

Unterstützt wird er von seiner Lebensgefährtin Monja Riesle, die sich ebenfalls der Liebe rund um das Auto verschrieben hat. Mit ihrer gemeinsamen Sammlung von insgesamt 14 unterschiedlichen Pkw gehen sie dieser Leidenschaft weiter nach. Einen BMW E36 Coupe Jahrgang 1993 bezeichnen sie als eines ihrer Lieblingsmodelle. Den haben sie auch schon auf Oldtimertreffen präsentiert.