PS trifft Herz in Riedböhringen: „Benny’s Garage“ verbindet Kfz-Service mit sozialem Engagement

Reifenwechsel gegen Spende – ein junger Kfz-Betrieb verhilft mit seinen Aktionen dem Riedböhringer Kindergarten zu einem Spielhäuschen.
Der 34-jährige Inhaber von „Benny's Garage“, Benjamin Sosna, hat buchstäblich Benzin im Blut. Mit seinem Nebengewerbe in der Mühlenstraße 5 in Riedböhringen erfüllte sich der gelernte Zimmerergeselle vor noch nicht so langer Zeit einen Traum. Noch bei Fluck Holzbau in seinem Heimatort in der Bauleitung beschäftigt, betreibt er sein zweites Standbein nach Feierabend.