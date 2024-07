Beim Deutschen Mittelstands-Summit wurde die PS Consulting GmbH aus Haiterbach mit dem Top 100-Siegel ausgezeichnet. Ranga Yogeshwar gratulierte Patrick Schmid und Ulrike Reißer persönlich zu dieser besonderen Ehrung. Die feierliche Preisverleihung fand am Freitag, 28. Juni, in Weimar statt und zeichnete die besten und innovativsten Mittelständler des Jahres aus.

Haiterbachs Bürgermeister Andreas Hölzlberger, der ebenfalls anwesend war, freute sich über die Auszeichnung und überbrachte Glückwünsche. PS Consulting überzeugte in der Größenklasse A besonders in der Kategorie „Innovationsklima“. In dem anlässlich der Auszeichnung veröffentlichten TOP 100-Unternehmensporträt heißt es (Auszug): „Digital von zu Hause arbeiten, das Büro wird lediglich als gelegentlicher Treffpunkt genutzt – seit der Coronapandemie ist das in vielen Firmen so. PS Consulting, ein Trainings- und Beratungsunternehmen für Projektmanagement, setzt schon seit mehr als 25 Jahren auf dezentrales Arbeiten und digitale Vernetzung. Das Ziel der Beratungen von PS Consulting ist natürlich der Nutzen für den Kunden. Im Seminarmarkt heißt das derzeit vor allem, schneller und kurzfristiger das passende Angebot zu erstellen und zu realisieren.“

Modularisiert und digitalisiert

„Wir haben unsere kompletten Seminarinhalte modularisiert und digitalisiert, so können wir sie jetzt sehr schnell passend für einzelne Kunden kombinieren“, sagt Gründer und Geschäftsführer Patrick Schmid. „Wer nur Vordefiniertes abarbeiten will, passt nicht in unser Team und wird sich bei uns auch nicht wohlfühlen“, ergänzt er.

Sämtliche Mitarbeiter haben die Möglichkeit, Prozesse auf den Prüfstand zu stellen und Lösungen vorzuschlagen. Zudem experimentieren sie in ihren Seminaren fortlaufend mit neuartigen, innovativen Formen der Vermittlung.