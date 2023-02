1 Sowohl in Grafenhausen als auch in Rust war es am Dienstagabend zu Prügeleien gekommen. Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentra/Klaus-Dietmar Gabbert

Sowohl in Grafenhausen als auch in Rust ist es am Dienstagabend zu Prügeleien gekommen. In Grafenhausen attackierte ein 43-Jähriger sogar einen Polizisten, der versuchte, den Streit zu schlichten.









Am Rande des Narrentreibens in der Festhalle mussten am Dienstagabend in Grafenhausen mehrere Ermittlungsverfahren eingeleitet werden. Nachdem ein 41-Jähriger gegen 20.20 Uhr einen 19-Jährigen aus noch nicht bekannten Gründen an der Bar beleidigt haben soll, wurde die Polizei aufgrund der nicht zu beruhigenden Gemüter gerufen.

Angreifer hatte rund eineinhalb Promille

Während beide Parteien getrennt und befragt wurden, kam es zu einem tätlichen Angriff auf einen der eingesetzten Polizeibeamten. Nach derzeitigen Ermittlungen soll dabei ein 43-Jähriger einen der Beamten an der Kleidung gepackt und versucht haben, diesen von den vorherigen Streithähnen wegzureißen. Durch weitere Beamte wurde der 43-Jährige unter Zwang aus der Halle gebracht, wobei er die eingesetzten Kräfte beleidigte.

Der mit rund eineinhalb Promille Alkoholisierte wurde dadurch leicht verletzt und konnte nach einer Versorgung durch den vor Ort befindlichen Rettungsdienst nach Hause gehen. Ihn erwartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung und tätlichem Angriff auf Vollstreckungsbeamte. Den 41-Jährigen aus der zugrundeliegenden Streitigkeit erwartet ein Verfahren wegen Beleidigung.

Polizei bilanziert eine ruhige Fasent

Trotz dieses Vorkommnisses – und der Pfefferspray-Attacke in Kappel am Montag (wir berichteten) – spricht das Polizeipräsidium Offenburg aber weiterhin von einer ruhigen Fasent. „Kappel war ein Ausreißer. Auch der Vorfall in Grafenhausen trügt die Gesamtbilanz einer ruhigen Fasent nicht“, erklärt Polizeisprecher Kramer. „Man muss überlegen, wie viele Veranstaltungen mit vielen tausend Teilnehmern es gab – nicht nur am oder seit dem Fasentwochenende. Die Fasent verlief wirklich durchgehend reibungslos. Bis auf einige Einzelfälle – in Verbindung mit Alkohol.“

Mittvierziger sorgt in Rust zweimal für Ärger

In Verbindung mit Alkohol, aber nicht in Verbindung mit der Fasent ist eine Prügelei in Rust zu sehen, die sich ebenfalls am Dienstagabend ereignet hat. Ein 44-Jähriger hat am Dienstagabend einen 39-Jährigen vor einer Gaststätte in der Hindenburgstraße attackiert. Der 39 Jahre alte Mann kam bei dem sich kurz vor 19.30 Uhr zugetragenen Szenario zu Fall und verletzte sich, teilt die Polizei mit. Er wurde mit einem Rettungswagen in eine nahe gelegene Klinik gebracht. Die Beamten des Polizeireviers Lahr haben die Ermittlungen wegen Körperverletzung aufgenommen.

Rund vier Stunden später war der Mittvierziger in der Draisstraße in eine weitere Auseinandersetzung verwickelt. Der mit rund 2,5 Promille unter Alkoholeinwirkung stehende und aggressive Störer musste vorübergehend in Gewahrsam genommen werden, erklärt die Polizei.