Prüfungsanstalt stellt Mängel fest: „Missstände“ im Rottweiler Bauamt – wie schlimm ist es wirklich?

Auf solche Schlagzeilen hätte Rottweil gern verzichtet: Landesweit ist von „Missständen“ die Rede, die die Gemeindeprüfungsanstalt aufgedeckt habe. Wird im Rathaus geschlampt?
Was im Gemeinderat jüngst nach recht kurzer Diskussion zur Kenntnis genommen wurde, wird jetzt im landesweit erscheinenden „Staatsanzeiger“ zerpflückt. Die Gemeindeprüfanstalt (GPA) habe in der ältesten Stadt Baden-Württembergs „Missstände aufgedeckt“. In der Tat bemängelten die Prüfer dokumentarische Lücken in Bauakten und Verstöße gegen das Vergaberecht.