14 junge Reiterinnen haben sich in verschiedenen zehntägigen Lehrgängen auf die Prüfungen der Reitabzeichen 7 bis 4 vorbereitet.

Die Lehrgänge wurden für die Abzeichen 7/6 in Praxis und Theorie von Ulrike Rönnefarth und für die Abzeichen 5/4 von Marianne Oertle abgehalten.

Dies hieß: Neun Tage intensives Training und Theorie lernen und am zehnten Tag die Prüfungen. Das Reitabzeichen 7 haben erhalten: Pia Stoffler, Lucia und Carlotta Schneider und Mathilda Weinbrecht und das Abzeichen 6 Ida Weinbrecht, Leonie Bader und Klara Urlaub.

Alle Gangarten gefordert

Bei den Prüfungen für diese Reitabzeichen mussten die Reiterinnen alle drei Gangarten vorstellen. Ebenso wurden das Reiten ohne Steigbügel sowie Springen über Cavaletti gefordert. Mit den Pferden an der Hand mussten Hufschlagfiguren gelaufen werden. Theoretische Grundkenntnisse über Gangarten, Hufschlagfiguren sowie Sicherheit im Umgang mit dem Pferd und beim Reiten wurden ebenfalls geprüft. Das Reitabzeichen 5 haben Lisa Tasch, Felicitas Huber, Marie Reiser, Lea Finkbeiner und Teresa Angst erhalten. Das Reitabzeichen 5 ist der Einstieg in den Turniersport. Mit diesem ist der Reiter berechtigt, an Spring-und Dressurturnieren der Leistungsklassen E und A teilzunehmen. So wurden die Reiterinnen in Dressur und Springen in der Leistungsklasse E geprüft. Das Reitabzeichen 4 schafften Sina Blattmann und Susanne Oertle.

Ebenfalls hatten die Reiterinnen die Möglichkeit , den sogenannten Pferdeführerschein zu machen. Dabei geht es um den Umgang mit dem Pferd samt systematischer Desensibilisierung des Pferdes. Das heißt: Das Pferd wird behutsam an verschiedene Reize aus der Umwelt herangeführt. So mussten die Reiterinnen ihre Pferde an einem bellenden Hund vorbeiführen oder an einer Person, die gerade einen Regenschirm aufspannt oder an einem Traktor, der entgegen kommt – alles Situationen, die bei einem Ausritt ins Gelände vorkommen können. Die Prüfungen wurden von externen Richterinnen abgenommen. Allen 14 Reiterinnen konnte zur bestandenen Prüfung gratuliert und die Urkunde überreicht werden.