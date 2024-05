1 Bei der Brücke über den Klingenbach sehen die Gutachter „sofortigen Handlungsbedarf“. Foto: Kauffmann

Gutachter haben die Brücken in Bisingen bewertet. Bei fünf Bauwerken herrscht demnach „kurzfristiger“ und bei einem gar „sofortiger Handlungsbedarf“. Ein Überblick.









Wie ist der Zustand der Brücken in Bisingen? Das haben externe Gutachter unter die Lupe genommen. Der Prüfbericht liegt inzwischen vor. Die gute Nachricht: Die allermeisten Brücken sind noch als „gut“ bewertet. Die schlechte: In einigen Fällen gibt es „kurzfristigen“ und in einem Fall gar „sofortigen Handlungsbedarf“.