Bei Kaiserwetter strömten an Fronleichnam wieder Hunderte Christen in den Luftkurort Lützenhardt.

Mehr als 50 Motiv-Tafeln wurden mit Hingabe und Liebe gestaltet und begeisterten Betrachter aus nah und fern. Auch Pflanzen und Skulpturen und sakrale Holzmodelle von Künstler Hans Georg Rothfuß bereicherten den 500 Meter langen Prozessionsweg vom Kurpark zur katholischen Herz-Jesu-Kirche.

Die Prozession mit Fahnenträgern zu vier Altären führte über einen Grasweg, den Hans Bohnet und Helfer anlegten. Der neue Pfarrer Pater Joji Mathew trug die Monstranz und erbat den Segen Gottes. Unter den Klängen der Musikkapelle unter Leitung von Dietmar Harr, die schon den Hochfest-Gottesdienst am Kurpark-Pavillon mitgestaltete, streuten die Erstkommunion- und Kindergartenkinder Blumen entlang des Wegs.

Den großen Blumenteppich im Kurpark legten Sabine Harr, Carolin Rohrbeck und Branka Störzer zum Thema „Der Weg des Lebens“ an. Das Geiger/Axt-Kreuz gestalteten Teams von Hildegard Blum, das Braun/Walz-Kreuz bei der Kirche ist von Monika Denner, Bernadette Rupp und Melanie Vater sowie vor dem Kirchen-Eingang von Sandra Glitzenhirn und Karina Martini.

Zeit für die Seele

Sich Zeit für die Seele zu nehmen, in Gebeten und Stille zur Ehre Gottes an Blumenmotiven zu verweilen und aus guten Gesprächen Kraft zu tanken und Freude mitzunehmen, interpretiert die langjährige Hauptorganisatorin Hildegard Blum als eigentlichen Sinn des Festtages. Sie schätzt die Mitarbeit von vielen Helfern, die teilweise dafür eine Woche Urlaub geopfert haben. Die beiden Aktiv-Gruppen, die vorbildlich agierten und auch Blumen einsammelten, leiteten Hildegard Blum und Karina Martini, die von ihren Männern Ludwig und Thomas tatkräftig unterstützt wurden. Löblicherweise engagierten sich auch die vier fleißigen Jugendlichen Lennox, Nena, Nina und Paula.

800-jährige Entwicklung

Theologie und Spiritualität dieses Festes, dies betonte Pfarrer Joji Mathew, hätten sich in 800 Jahren entwickelt: „Am Fronleichnamsfest kann sich die festliche Freude über die Eucharistie voll entfalten.“ Der 42-jährige Pater stellte heraus: „Wir feiern das Fest des Leibes und Blutes Christi. Im Zeichen von Brot und Wein erleben wir die Gegenwart Christi.“ Und: „Das Brot und den Wein, welche wir bei jeder Eucharistiefeier empfangen, wollen wir heute durch die Straßen tragen und bezeugen, dass wir an die Gegenwart Gottes unter uns Menschen glauben und auf Erden sichtbar machen.“ In seiner Predigt hob Mathew hervor: „Den Hunger der Menschen zu sättigen war Jesus ein wichtiges Anliegen. Die Armen, Kranken, Leidenden, Ausgestoßenen und Unterdrückten waren bei Jesus immer willkommen und finden bei ihm Trost.“ Die Menschen sehnten sich nach einer Erfüllung im Leben, die keine weltliche Gabe schenken könne.

Gemeindefest mit Kinderprogramm

Auch beim anschließenden Herz-Jesu-Gemeindefest mit Kinderprogramm des Kindergartens wurde das Miteinander in Lützenhardt und in der Katholischen Seelsorgeeinheit Waldachtal/Pfalzgrafenweiler bekräftigt.

Stolz könne Lützenhardt sein, so Ortsvorsteher Ludwig Blum, dass der Ort mit der großen Fronleichnamsprozession Jahr für Jahr was ganz Besonderes zu Wege bringe und viele Besucher in die Waldachtalgemeinde kommen. Er sagte: „Toll, dass sich so viele ehrenamtliche Helfer einbringen wollten, um das Fest schön zu gestalten. Das war viel Manpower!“