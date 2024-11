Prozesse: Schuldspruch in Prozess um erschossenen Safari-Touristen

1 Mit dem Fall hatte sich ein Gericht in der südafrikanischen Kleinstadt Kabokweni befasst. (Archivbild) Foto: Bulelwa Mphanga/dpa

Juristischer Abschluss nach einem tödlichen Safari-Urlaub: Ein 37 Jahre alter Mann ist in Südafrika wegen Mordes an einem deutschen Urlauber schuldig gesprochen worden.









Link kopiert



Kabokweni - Im Prozess um den gewaltsamen Tod eines deutschen Urlaubers in Südafrika ist der Angeklagte wegen Mordes schuldig gesprochen worden. Das Gericht verurteilte den 37-Jährigen am Donnerstag in Kabokweni auch wegen versuchten bewaffneten Raubüberfalls sowie illegalen Waffenbesitzes. Das Strafmaß wurde bei der Urteilsverkündung am Donnerstag in der südafrikanischen Kleinstadt Kabokweni noch nicht genannt. Es soll am Freitag bekanntgegeben werden.